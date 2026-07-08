NATO sabiedrotie apņemas Ukrainas aizsardzībā ieguldīt vēl 140 miljardus eiro
NATO līderi trešdien samitā Ankarā atbalstīja apņemšanos 2026. un 2027. gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljardu eiro apmērā.
"Ukraina veicina transatlantisko drošību, un sabiedrotie ir vienoti savā nelokāmajā atbalstā Ukrainai tās brīvības, suverenitātes un teritoriālās integritātes aizstāvēšanā," teikts Ankaras samita noslēguma deklarācijā.
"2026. gadam sabiedrotie apņemas sniegt Ukrainai militāro aprīkojumu, palīdzību un apmācību 70 miljardu eiro apmērā un apstiprina savas saistības 2027. gadā saglabāt vismaz līdzvērtīgu atbalsta līmeni," teikts deklarācijā. Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas NATO dalībvalstis un Kanāda.
Šajā finansējumā ir iekļauts Eiropas Savienības (ES) aizdevums Ukrainas bruņoto spēku atbalstam 60 miljardu eiro apmērā laika posmam no 2026. līdz 2027. gadam. Tādējādi paliek aptuveni 40 miljardi eiro, kurus NATO sabiedrotajiem ik gadu būtu jāsedz no saviem valsts budžetiem.
Deklarācijā NATO līderi, tostarp ASV, atkārtoti apstiprināja savu neatlaidīgo apņemšanos ievērot savstarpējās palīdzības klauzulu, kas ietverta alianses līguma 5. pantā.
"Mēs, Ziemeļatlantijas alianses valstu un valdību vadītāji, esam sapulcējušies Ankarā, lai atkārtoti apstiprinātu mūsu nelokāmo apņemšanos nodrošināt kolektīvo aizsardzību saskaņā ar 5. pantu. Uzbrukums vienam ir uzbrukums visiem," teikts deklarācijā.