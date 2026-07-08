Pasaules futbola dūža Holanna frizūras noslēpums atklāts - izrādās, ikonisko vikingu copi tur pavisam vienkārša lieta
Viņš ir viens no šī brīža spēcīgākajiem uzbrucējiem pasaules futbolā — gandrīz divus metrus garš, ar iespaidīgu spēku, zelta blondiem matiem un tēlu, kas atgādina īstu vikingu. Taču aiz Ērlinga Holanna ikoniskās copes slēpjas nevis kāds sarežģīts friziera triks, bet pavisam vienkāršs aksesuārs.
Izrādās, Norvēģijas futbola superzvaigzne savus garos matus spēļu laikā nostiprina ar “Kknekki” zīmola matu gumijām — krāsainām, pītām gumijām, kas kļuvušas par daļu no viņa atpazīstamā tēla.
Un stāsts kļūst vēl interesantāks — Holanns nav tikai šo gumiju fans. Futbolists ir ieguldījis līdzekļus Norvēģijas uzņēmumā un kļuvis par tā līdzīpašnieku.
Mazs aksesuārs, liela nozīme
Sportistiem mati nav tikai stila jautājums — tie nedrīkst traucēt spēles laikā. Matu gumijas veidotas no elastīga gumijas un auduma šķiedru pinuma, kas palīdz tām stingri turēties vietā, vienlaikus mazāk plēšot un raujot matus.
Tieši šādas detaļas arī veido Holanna tēlu — kamēr viņš laukumā pārsteidz ar spēku un ātrumu, viņa frizūra paliek nemainīga jau gadiem.
Tiesa, iespējams, lielākā daļa fanu pēc šī atklājuma nekļūs par labākiem futbolistiem, taču vismaz tagad ir zināms, kāds ir viens no pasaules slavenākās futbola copes noslēpumiem.