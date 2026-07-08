Krievija izplata melus, ka Baltijas valstis gatavojoties masveidā izraidīt krievvalodīgos
Krievijas Ārlietu ministrija apsūdz Baltijas valstis par to, ka tās gatavojoties krievvalodīgo iedzīvotāju izraidīšanai, vēsta "The Moscow Times".
"Baltijas valstis atklāti gatavojas krievvalodīgo iedzīvotāju masveida deportācijai, acīmredzot cerot tādējādi galīgi atrisināt tā dēvēto "krievu jautājumu" un bezprecedenta problēmu – īpaši 21. gadsimtā – lielo nepilsoņu skaitu savās teritorijās," ziņoja Krievijas Ārlietu ministrijas Daudzpusējās sadarbības cilvēktiesību jomā departamenta direktors Grigorijs Lukjancevs, prezentējot ziņojumu par cilvēktiesību situāciju atsevišķās valstīs.
Iepriekš Krievijas Ārlietu ministrija paziņoja par nodomu vērsties ANO Starptautiskajā tiesā saistībā ar etnisko krievu tiesību "sistemātisku ierobežošanu" Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Ministrijā norādīja, ka Baltijas valstu varasiestādes "aizliedz" krievu valodas lietošanu, "pārraksta vēsturi", īsteno "iebiedēšanas politiku" un veic "represijas" pret krievvalodīgiem iedzīvotājiem.
Jau vēstīts, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins nesen parakstīja likumu, kas atļauj izmantot Krievijas bruņotos spēkus ārvalstīs, lai "aizsargātu Krievijas pilsoņu tiesības" viņu aizturēšanas vai kriminālvajāšanas gadījumos, tostarp ar starptautisku tiesu iestāžu lēmumu, kurās Krievija nepiedalās.