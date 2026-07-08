Armēnijas galvaspilsētas mērs izglābj pašnāvnieku uz tilta
Armēnijas galvaspilsētas Erevānas mērs atrunājis kādu vīrieti no mēģinājuma noslēgt rēķinus ar dzīvi.
Kā vēsta vietne “Shamshyan.com”, 5. jūlija vakarā Erevānas mērs Tigrans Avinjans brauca pa Uzvaras tiltu un pamanīja, ka tur pulcējušies glābēji, likumsargi un neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķi. Tobrīd, kāds vīrietis bija pārkāpis tilta nožogojumam un draudēja nolēkt.
Mērs devās pie šī cilvēka un sarunas gaitā sarunas spēja viņu pārliecināt atrāpties drošā vietā. Pēc tam potenciālo pašnāvnieku pavadīja uz neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu.
Par vīrieša radikālā lēmuma iemesliem netiek ziņots.
Jauns.lv jau vēstīja, ka pērn Urugvajas izlases visu laiku rezultatīvākais futbolists Luiss Svaress palīdzēja atrunāt kādu vīrieti no pašnāvības. Atpūšoties dzimtajā Urugvajā, Svaress ar sievu Sofiju Balbi Sjudadas del Kostas pilsētā palīdzēja atrunāt kādu 49 gadus vecu vīrieti, kurš bija uzrāpies augstā kokā un draudēja pakārties.
Atceries - tu neesi viens. Kur vērsties krīzes brīdī
Krīzes brīdī iedzīvotājiem ir pieejams diennakts Skalbes Krīžu tālrunis 67222922 (vai 27722292), kurš darbojas visu diennakti, un kurā iedzīvotājiem iespējams anonīmi izklāstīt savus pārdzīvojumus un saņemt esmocionālo atbalstu no īpaši apmācītiem speciālistiem. Tāpat visā Eiropas Savienībā iedzīvotājiem pieejams krīžu tālrunis 116123, kurā iespējams saņemt tūlītēju emocionālu atbalstu, vai arī veikt pierakstu pie sertificēta psihologa. Palīdzības tālrunis bērniem un pusaudžiem ir sekojošs: 116111.
"Ja Jums ir domas par pašnāvību, nekautrējieties par to runāt ar sev tuviem cilvēkiem un vērsties pēc palīdzības pie speciālistiem - ģimenes ārsta, psihiatra, psihologa, psihoterapeita, krīzes centra speciālista vai sociālā darbinieka," aicina Nacionālais psihiskās veselības centrs. Biedrība “Saules zīmes” piedāvā atbalsta grupas cilvēkiem ar depresiju katru sestdienu un svētdienu. Kā arī sniedz privātas konsultācijas pacientiem un to tuviniekiem: tālr.26123019 (no plkst. 10.00 – 19.00).