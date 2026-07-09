FDA piešķir ZYN nikotīna spilventiņiem samazināta riska tabakas produkta statusu
ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) jūnija beigās piešķīrusi 20 ZYN nikotīna spilventiņu produktiem samazināta riska tabakas produkta (Modified Risk Tobacco Product jeb MRTP) statusu, atļaujot tos tirgot ar FDA apstiprinātu samazināta riska apgalvojumu.
Ziņo CNN, atsaucoties uz Reuters un tas ir pirmais gadījums, kad šāds statuss Amerikas Savienotajās Valstīs piešķirts nikotīna spilventiņiem. Saskaņā ar FDA lēmumu ražotāja uzņēmums drīkst izmantot apgalvojumu, ka “pilnīga pāreja no cigaretēm uz konkrētajiem ZYN produktiem samazina mutes dobuma vēža, plaušu vēža, sirds slimību, insulta, emfizēmas un hroniska bronhīta risku”. FDA vienlaikus uzsver, ka šis lēmums attiecas tikai uz 20 konkrētiem ZYN produktiem un nenozīmē, ka visa nikotīna spilventiņu produktu kategorija ir atzīta par samazināta riska produktiem.
ZYN nikotīna spilventiņus ražo Swedish Match USA, kas ir daļa no Philip Morris International (PMI) grupas. PMI 2022. gadā pabeidza Zviedrijas uzņēmuma Swedish Match iegādi un pilnībā integrēja to savā uzņēmumu grupā. Swedish Match ir ZYN zīmola īpašnieks un ražotājs, savukārt PMI attīsta šo produktu kā vienu no sava bezdūmu produktu portfeļa galvenajiem zīmoliem.
FDA Tabakas produktu centra direktora pienākumu izpildītājs, tiesību zinātņu doktors Brets Koplovs (Bret Koplow) norādījis, ka “regulatora mērķis ir nodrošināt pieaugušajiem tabakas lietotājiem skaidru un zinātniski pamatotu informāciju par dažādu tabakas produktu relatīvajiem riskiem, lai viņi varētu pieņemt informētus lēmumus”. FDA secinājusi, ka uzņēmuma iesniegtie zinātniskie pierādījumi atbilst samazināta riska tabakas produkta statusa piešķiršanas kritērijiem, tostarp apliecina, ka konkrētais samazināta riska apgalvojums ir pamatots, patērētāji to saprot atbilstoši paredzētajai nozīmei un šāda informācija kopumā sniedz ieguvumu sabiedrības veselībai.
CNN, atsaucoties uz Reuters, norāda, ka nikotīna spilventiņi pašlaik ir viena no visstraujāk augošajām nikotīna produktu kategorijām Amerikas Savienotajās Valstīs. Philip Morris International 2025. gadā ASV pārdeva aptuveni 794 miljonus ZYN iepakojumu, kas ir vairāk nekā divas reizes vairāk nekā 2023. gadā. Reuters arī norāda, ka FDA lēmums pieņemts laikā, kad zinātnieki iepriekš pauduši bažas par šo produktu iespējamo pievilcību jauniešiem, savukārt tabakas uzņēmumi aicinājuši regulatoru paātrināt jaunu produktu izvērtēšanas procesu.
FDA uzsver, ka piešķirtais samazināta riska tabakas produkta statuss nenozīmē, ka ZYN ir drošs produkts. Regulators atkārtoti norāda, ka nav drošu tabakas produktu un cilvēkiem, kuri nelieto tabakas vai nikotīna produktus, nevajadzētu sākt tos lietot. Vienlaikus FDA secina, ka pieaugušajiem smēķētājiem, kuri pilnībā aizstāj cigaretes ar konkrētajiem ZYN produktiem, samazinās vairāku ar smēķēšanu saistītu slimību risks salīdzinājumā ar cigarešu smēķēšanas turpināšanu.