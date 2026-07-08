Eiropā nonākuši vairāk nekā 200 000 nedrošu prezervatīvu - tie ievesti kā “rotaļlietas”
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) atklājis viltotu prezervatīvu izplatīšanas shēmu Eiropā, kas varēja apdraudēt tūkstošiem cilvēku seksuālo veselību.
Saskaņā ar OLAF sniegto informāciju Eiropā no Ķīnas ievesti vairāk nekā 200 000 viltotu prezervatīvu, kas muitas dokumentos nepatiesi deklarēti kā rotaļlietas. Šādā veidā preces apgājušas Eiropas Savienībā noteiktās kvalitātes un drošības prasības.
Eiropā prezervatīvi tiek klasificēti kā medicīniskās ierīces, tāpēc tiem jāatbilst stingriem drošības standartiem, tostarp attiecībā uz noplūdes izturību, mikrobioloģisko piesārņojumu, materiālu drošumu, izmēriem, derīguma termiņu un stabilitāti. Viltotie izstrādājumi šīs pārbaudes nebija izgājuši.
“Viltoti prezervatīvi ir bīstami. Tie nav pārbaudīti, kontrolēti un droši,” paziņojis OLAF vadītājs Petrs Klements.
Viltotie prezervatīvi, kuru vērtība pārsniedz 200 000 eiro, konfiscēti Rumānijā, Serbijā un Spānijā. Tie Eiropā pārdoti, izmantojot kāda pazīstama zīmola nosaukumu un logo, taču OLAF neatklāj ne zīmolu, ne precīzas tirdzniecības vietas.
Nav zināms, cik daudz no vairāk nekā 200 000 viltoto prezervatīvu varētu būt nonākuši pie patērētājiem. OLAF norāda, ka nelegālo tīklu dēļ šādas preces ir grūti izsekot, tāpēc arī individuāli informēt iespējamos pircējus ir sarežģīti.
Sadarbībā ar Ķīnas iestādēm OLAF identificējis eksportētāju, kas bija saistīts ar sūtījumiem, taču tā identitāte netiek atklāta.