Kad restorāna ekrāns sāk skaitīt kalorijas: klients saņem “audzināšanu” vēl pirms tiek pie vakariņām
Kāds nenosaukta “ēd, cik gribi” suši restorāna apmeklētājs ASV nonācis situācijā, kas izklausās pēc nākotnes distopijas — viņa pasūtījumu sācis vērtēt nevis viesmīlis, bet digitāls ekrāns.
Pēc trīs jēra gaļas iesmu pasūtīšanas klients pie digitālās kases saņēmis brīdinājumu: viņa pasūtījuma kaloriju daudzums pārsniedzot ieteicamo robežu. Ekrāns norādījis, ka viņa izvēlētais ēdiena daudzums kopā sasniedz aptuveni 2000 kalorijas un jautājis: “Vai tiešām vēlaties turpināt?”
Interneta lietotāji šo situāciju nodēvējuši par absurdām tehnoloģiju laikmeta izpausmēm — cilvēks atnācis uz restorānu, kur ēdiens pieejams neierobežotā daudzumā, bet beigās saņēmis pamācību no ekrāna.
Tomēr šim stāstam ir arī otra puse. Daudzi aizstāvējuši restorāna risinājumu, norādot, ka šādi brīdinājumi bieži tiek izmantoti nevis svara kontrolēšanai, bet gan lai samazinātu pārtikas izšķērdēšanu. “ēd, cik gribi” restorānos nereti tiek piemērota papildu maksa par lielu daudzumu neapēsta ēdiena.
Latvijā šāds restorānu formāts — neierobežotas bufetes, kur maksā par ieeju un ēd, cik vēlies — nav īpaši izplatīts. Tuvākais piemērs varētu būt pirms dažiem gadiem popularitāti guvušie branči, kuros restorāni arī centās pārsteigt ar bagātīgi klātiem galdiem, bet viesiem pašiem bija jāatrod līdzsvars starp “pamēģināt visu” un “nepaņemt acīm vairāk nekā vēderam”.
Šis gadījums liek pasmaidīt par to, cik daudz mūsu ikdienā jau komentē tehnoloģijas. Telefons atgādina, cik ilgi skatāmies ekrānā, pulkstenis vērtē mūsu miegu, bet tagad arī restorāna kase var pajautāt, vai mēs patiešām esam pārliecināti par vēl vienu porciju.