“Grenlande mums ir vajadzīga”: Tramps NATO samitā atkal sanikno sabiedrotos
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien NATO samitā Ankarā draudējis pārtraukt tirdzniecību ar Spāniju un uzstāja, ka joprojām vēlas iegūt Grenlandi.
"Esmu ļoti neapmierināts ar NATO," tiekoties ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti, žurnālistiem paziņoja Tramps. "Es neesmu apmierināts ar NATO Grenlandes dēļ un es neesmu apmierināts ar NATO tāpēc, ka viņi nevēlējās mums palīdzēt cīņā pret galveno terorisma atbalstītāju - Irānu," teica Tramps.
ASV prezidents īpaši kritizēja Spāniju, nosaucot to par "briesmīgu partneri NATO". "Spānija ir bezcerīgs gadījums. Mēs vairs nevēlamies veikt nekādus tirdzniecības darījumus ar Spāniju," paziņoja Tramps, lūdzot finanšu ministru Skotu Besentu pārtraukt sadarbību.
Lai gan Tramps joprojām ir aizvainots par Eiropas reakciju uz ASV karu ar Irānu, viņš vēl arvien nav atteicies no savas vēlmes iegūt NATO dalībvalsts Dānijas teritoriju Grenlandi. "Grenlande mums ir liela problēma," žurnālistiem teica Tramps, piebilstot, ka tā ir "ļoti svarīga Savienotajām Valstīm, bet nav svarīga Dānijai".
"Mums tā ir vajadzīga pasaules, ne tikai ASV aizsardzībai (..). Tā nepalīdz Dānijai, bet palīdz mums," viņš piebilda.
Rite uzsvēra, ka ASV un Dānija ievēros vienošanos, kas paredz rīkot sarunas par iespējamu ASV klātbūtnes paplašināšanu Grenlandē.
Dānijas premjerministre Mete Frederiksena iepriekš uzsvēra, ka Dānijas nostāja nav mainījusies un tā joprojām negrasās pārdot Grenlandi.
Vašingtonas NATO sabiedrotie cer izmantot Ankaras samitu, lai novērstu uzmanību no Trampa sašutuma par Irānu un parādītu, ka viņi pilda savus solījumus palielināt aizsardzības izdevumus.
Tramps izteicās, ka ASV NATO ietvaros tērē nesamērīgi daudz, lai palīdzētu aizsargāt Eiropu no Krievijas. Viņaprāt, sabiedrotie pret ASV izturējušies netaisnīgi.