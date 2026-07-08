VIDEO: Panika Manhetenas centrā - baidās no debesskrāpja sabrukuma, evakuē ēkas
Ņujorkas centrā uz brīdi valdīja satraukums — vienā no Manhetenas augstceltnēm būvdarbu laikā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, un amatpersonas steidzami evakuēja apkārtējās ēkas.
Incidenta vieta atradās pie 37 stāvu ēkas, netālu no Ņujorkas Centrālās stacijas. Ēkā, kas agrāk kalpoja kā uzņēmuma "Pfizer" birojs, pašlaik notiek vērienīga pārbūve par dzīvojamo namu.
Būvstrādnieki pamanīja satraucošu ainu — vairākas tērauda sijas un konstrukcijas sāka liekties. Darbi nekavējoties tika pārtraukti, bet cilvēki no ēkas tika izvesti drošībā.
Bažas par iespējamu sabrukumu
Ņujorkas dienesti reaģēja nekavējoties, jo pastāvēja risks, ka bojātā konstrukcija varētu kļūt nestabila. Drošības dēļ tika slēgtas apkārtējās ielas un evakuētas tuvumā esošās ēkas.
Notikuma vietā ieradās ugunsdzēsēji, būvinženieri un pilsētas amatpersonas, kas vairākas stundas vērtēja situāciju un meklēja risinājumu, kā ēku nostiprināt.
Par laimi, ļaunākais scenārijs nepiepildījās — speciālistiem izdevās stabilizēt konstrukciju, un aktīva ēkas kustība vairs netika konstatēta.
Kāpēc ēka sāka deformēties?
Precīzs iemesls vēl tiek noskaidrots. Taču eksperti norāda — vecu debesskrāpju pārbūve ir sarežģīts process, jo jebkuras izmaiņas var ietekmēt gadu desmitiem vecas nesošās konstrukcijas.
Šajā gadījumā tiek vērtēts, vai būvdarbu laikā veiktās izmaiņas varēja ietekmēt ēkas tērauda karkasu un radīt papildu slodzi konstrukcijām.
Ņujorkā, kur atrodas tūkstošiem augstceltņu, šādi incidenti tiek uztverti ļoti nopietni. Šoreiz bīstamā situācija tika pamanīta laikus — pirms tā pārvērtās katastrofā.