Ukraina sarīko masveida dronu uzlidojumu Krievijai — deg naftas rūpnīcas, bojāti tankkuģi un skarts kara lidlauks
Foto: Ekrānuzņēmums
Vienā naktī skarti vairāki stratēģiski objekti.
Pasaulē

Ukraina sarīko masveida dronu uzlidojumu Krievijai - deg naftas rūpnīcas, bojāti tankkuģi un skarts kara lidlauks

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Naktī uz trešdienu Ukraina veikusi kārtējos lidrobotu masveida uzlidojumus Krievijai un krievu okupētajām teritorijām.

Ukraina sarīko masveida dronu uzlidojumu Krievijai...

Neatkarīgais tīmekļa izdevums "Astra" un ukraiņu "Telegram" kanāls "Exilenova+" ziņo, ka lidrobotu uzlidojuma rezultātā Saratovai izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā.

Saratovas apgabala gubernators Romans Busargins paziņojis, ka uzlidojumā viens cilvēks nogalināts, bet vairāki citi guvuši ievainojumus. Busargins piebildis, ka nodarīti postījumi civilās infrastruktūras objektiem, taču nav precizējis, kādiem.

Uzlidojumam pakļauta arī Ņižņekamska Tatarstānā, kur atrodas uzņēmums "Ņižņekamskņeftehim" un naftas pārstrādes rūpnīca "TAIF-NK".

Kā liecina tīmeklī publicētie fotouzņēmumi un videoieraksti, Ņižņekamskas rūpniecības zonā izcēlies ugunsgrēks.

Varasiestādes apstiprinājušas uzbrukuma faktu, taču sīkākas ziņas nav sniegušas.

Savukārt Taganrogas līcī ukraiņu lidrobotu uzbrukuma rezultātā bojāti divi tankkuģi, kas atradās ceļā uz Rostovu pie Donas, paziņojis Rostovas apgabala gubernators Jurijs Sļusarjs. Tankkuģi bijuši tukši.

Divi cilvēki guvuši vieglus ievainojumus, un viena kuģa apkalpe evakuēta.

Tikmēr Voroņežas apgabalā izcēlies ugunsgrēks Borisogļebskas kara lidlaukā, ziņo "Astra". Vietējās varasiestādes apstiprinājušas ukraiņu lidrobotu uzlidojuma faktu.

Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī uz trešdienu virs Krievijas un okupētās Krimas notriekti 415 ukraiņu lidroboti.

Cik bezpilota lidaparātu nav izdevies notriekt, krievu varasiestādes, kā ierasts, neziņo, taču eksperti lēš, ka mērķi sasniedz 10% līdz 15% lidrobotu.

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