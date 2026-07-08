Ukraina sarīko masveida dronu uzlidojumu Krievijai - deg naftas rūpnīcas, bojāti tankkuģi un skarts kara lidlauks
Naktī uz trešdienu Ukraina veikusi kārtējos lidrobotu masveida uzlidojumus Krievijai un krievu okupētajām teritorijām.
Neatkarīgais tīmekļa izdevums "Astra" un ukraiņu "Telegram" kanāls "Exilenova+" ziņo, ka lidrobotu uzlidojuma rezultātā Saratovai izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā.
Saratovas apgabala gubernators Romans Busargins paziņojis, ka uzlidojumā viens cilvēks nogalināts, bet vairāki citi guvuši ievainojumus. Busargins piebildis, ka nodarīti postījumi civilās infrastruktūras objektiem, taču nav precizējis, kādiem.
Uzlidojumam pakļauta arī Ņižņekamska Tatarstānā, kur atrodas uzņēmums "Ņižņekamskņeftehim" un naftas pārstrādes rūpnīca "TAIF-NK".
Oggi il buongiorno ce lo dà il Polo petrolchimico di Nizhnekamsk in Tatarstan. Qui si trovano due complessi distinti principali.— Marco Setaccioli (@marsetac) July 8, 2026
Il complesso TANECO (Tatneft) è una delle raffinerie più grandi e moderne di tutta la Federazione Russa. La sua capacità di raffinazione nominale è di… pic.twitter.com/oR6DtM0WYi
Kā liecina tīmeklī publicētie fotouzņēmumi un videoieraksti, Ņižņekamskas rūpniecības zonā izcēlies ugunsgrēks.
Varasiestādes apstiprinājušas uzbrukuma faktu, taču sīkākas ziņas nav sniegušas.
Savukārt Taganrogas līcī ukraiņu lidrobotu uzbrukuma rezultātā bojāti divi tankkuģi, kas atradās ceļā uz Rostovu pie Donas, paziņojis Rostovas apgabala gubernators Jurijs Sļusarjs. Tankkuģi bijuši tukši.
Ukrainian drones have launched attacks on several targets within Russia's borders. Key sites hit include the Saratov Oil Refinery, a major facility in the Volga region, the TAIF-NK complex in Nizhnekamsk, known for processing over 8 million tons of oil and gas condensate… pic.twitter.com/xM73Kfu5di— Ka_zakov (@ka_zakov) July 8, 2026
Divi cilvēki guvuši vieglus ievainojumus, un viena kuģa apkalpe evakuēta.
Tikmēr Voroņežas apgabalā izcēlies ugunsgrēks Borisogļebskas kara lidlaukā, ziņo "Astra". Vietējās varasiestādes apstiprinājušas ukraiņu lidrobotu uzlidojuma faktu.
Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī uz trešdienu virs Krievijas un okupētās Krimas notriekti 415 ukraiņu lidroboti.
Cik bezpilota lidaparātu nav izdevies notriekt, krievu varasiestādes, kā ierasts, neziņo, taču eksperti lēš, ka mērķi sasniedz 10% līdz 15% lidrobotu.