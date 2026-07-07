ASV veic triecienus Irānai
ASV bruņotie spēki otrdienas vakarā sāka triecienus Irānai pēc uzbrukumiem trim tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā.
ASV Centrālā pavēlniecība paziņoja, ka "spēcīgie" triecieni ir atbilde uz Irānas uzbrukumiem kuģiem, kuri šķērsoja Hormuza šaurumu, un "radīs lielas izmaksas [Irānai] par uzbrukumiem komerciālajiem kravu pārvadājumiem".
Neilgi pirms šiem triecieniem ASV atjaunoja sankcijas Irānas naftas tirdzniecībai, kas uz laiku bija atceltas saskaņā ar jūnijā parakstītu pagaidu vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu un Hormuza šauruma atkalatvēršanu. Sankcijas tika atjaunotas, atbildot uz uzbrukumiem trim tankkuģiem Hormuza šaurumā.
"Irānas darbības [Hormuza] šaurumā ir pilnīgi nepieņemamas Savienotajām Valstīm, un tām būs sekas," ziņu aģentūrai AFP paziņoja ASV amatpersona, kas vēlējās saglabāt anonimitāti.
Amatpersona sacīja, ka ASV un Irānas saprašanās memorands "pilnīgi balstās uz izpildi", un brīdināja, ka Teherāna gūs labumu no tā tikai tad, ja demonstrēs "labu uzvedību".