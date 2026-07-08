Sprādziens Monako apaug ar baisām detaļām: mežā atrod aizdomās turēto sievieti
Baisi jaunumi pavēstīti bagātnieku paradīzi Monako šokējušajā uzbrukumā, kurā ar spridzekli bija mēģināts nogalināt sankcijām pakļauto Ukrainas multimiljonāru.
29. jūnijā Monako satricināja spēcīgs sprādziens: 58 gadus vecā Vadima Jermolajeva mājas vestibilā uzsprāga soma ar spridzekli, kad multimiljonārs ar draudzeni un 13 gadus veco dēlu iegāja mājā. Sprādzienā visi trīs guva ievainojumus, viņa draudzenei nācās amputēt abas kājas. Medijos vēsta, ka cietusī ir Dņepropetrovskas apgabala bijušā ģenerālprokurora pirmā vietnieka meita, 46 gadus vecā Anna Nasobina, viņas stāvokli vērtē kā kritisku.
Vēl baisāka ziņa saņemta no Ukrainas. Par sprādziena sarīkošanu vainotā sieviete, kura uzbrukuma pastrādāšanas laikā bija maskējusies par vīrieti, starptautiskajā meklēšanā izsludinātā Ukrainas pilsone Anastasija Berezovska ir atrasta nogalināta, Ukrainas Drošības dienests (SBU) pavēstījis, ka 39 gadus vecās sievietes līķis ar šautām brūcēm galvā atrasts aprakts mežā Kijivas apgabalā.
Saistībā ar slepkavību apsūdzības izvirzītas divām personām, tostarp pašreizējam Ukrainas militārās izlūkošanas dienesta darbiniekam.
SBU paziņoja, ka no Monako aizbēgusī Berezovska Ukrainā ieradusies 1. jūlijā, divas dienas pēc uzbrukuma. Ukrainas ģenerālprokuratūrā pavēstīja, ka divas aizdomās turētās personas pēc divām dienām Berezovsku satikuši uz automaģistrāles Kijivas apgabalā. “Upuris kopā ar viņiem brauca noteiktu attālumu, pēc tam viņu nogalināja,” amatpersona pastāstījusi BBC.
Savukārt SBU norādīja, ka pēc ierašanās Ukrainā sieviete bija sazinājusies ar savu ģimeni un diviem vīriešiem — bijušo tiesībsargājošās iestādes darbinieku un pašreizējo Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes darbinieku. Pret abiem vīriešiem notiek izmeklēšana kā pret Monako uzbrukuma iespējamiem līdzdalībniekiem, jo, pamatojoties uz iegūto informāciju, viņi vairākkārt pārskaitījuši līdzekļus uz Berezovskas “kriptovalūtu un bankas kontiem”. Izlūkdienesta dienesta darbinieks vēlāk atzinās Berezovskas slepkavībā un norādījis, ka to pastrādājis kopā ar “vēl vienu aizdomās turēto”.
SBU paziņoja, ka kratīšanas laikā bijušā tiesībsargājošās iestādes darbinieka mājā Kijivas apgabalā atrasta arī pagraba telpa, kas “atgādināja spīdzināšanas kameru”. Ukrainas ģenerālprokuratūra paziņojuma, ka tās rīcībā neesot pierādījumu, ka šī telpa būtu bijusi izmantota Berezovskas gadījumā. Prokuratūra publiskoja telpas videoierakstu, kurā redzams matracis ar iespējamiem asins traipiem, telpā atrodas arī divi cirvji, cērte, uz grīdas izklāts brezents un liels maiss.
Nekustamo īpašumu attīstītājs Jermolajevs 2021. gadā žurnāla “Forbes Ukraine” sarakstā tika nosaukts par 45. bagātāko Ukrainas iedzīvotāju ar 220 miljonu ASV dolāru vērtu mantu. Viņam pieder ievērojamas intereses vīna un alkohola nozarē Krimā — teritorijā, kuru Krievija 2014. gadā nelikumīgi anektēja. Kopš 2023. gada viņš ir pakļauts Kijivas valdības noteiktajām sankcijām, tā kā arī pēc Krievijas invāzijas Ukrainā turpinājis maksāt nodokļus Krievijas budžetā. 2019. gadā viņš kļuva par Kipras pilsoni, atsakoties no Ukrainas pilsonības.