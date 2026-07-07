Ukraiņu dronu uzbrukumā paralizēta Krievijas lielākās naftas pārstrādes rūpnīcas darbība Omskā
Pēc pirmdienas ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Omskai darbu apturējusi Krievijas lielākā naftas pārstrādes rūpnīca, atsaucoties uz avotiem, otrdien ziņo aģentūra "Reuters".
Uzbrukums naftas pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas vairāk nekā 2500 kilometru attālumā no Ukrainas robežas, ir viens no tālākajiem Ukrainas uzbrukumiem, un rūpnīcas darbības apturēšana, visticamāk, saasinās degvielas trūkumu Krievijā.
Omskas rūpnīca ir lielākais Krievijas naftas pārstrādes uzņēmums, kurš gadā pārstrādā apmēram 22 miljonus tonnu jēlnaftas, ražojot benzīnu, dīzeļdegvielu, aviācijas degvielu un citus produktus, apgādājot arī Krievijas armiju. Līdz šim tika uzskatīts, ka šis uzņēmums ir ukraiņu triecieniem neaizsniedzams. Pirms 6. jūlija Omskas rūpnīca bija tikai viena no diviem Krievijas desmit lielākajiem naftas pārstrādes uzņēmumiem, kas nav cietuši ukraiņu uzbrukumos. Otra rūpnīca Irkutskas apgabala Angarskā atrodas vēl tālāk Sibīrijā, vēsta "Euronews".
"Uzbrukuma rezultātā bojātas Omskas naftas pārstrādes rūpnīcas iekārtas. Uzņēmuma darbinieki nav cietuši. Pašlaik tiek veikta zaudējumu novērtēšana. Kompetentās iestādes organizējušas atjaunošanas darbus," iepriekš atzina Krievijas diktatora Vladimira Putina pilnvarotais pārstāvis Sibīrijas federālajā apgabalā Anatolijs Seriševs.
Saskaņā ar "Reuters" avotu teikto uzbrukuma rezultātā bojāta jēlnaftas primārās pārstrādes iekārta CDU-10, kas nodrošina aptuveni 38% no rūpnīcas ražošanas jaudas. Avoti arī ziņo, ka apturēta vēl viena primārās pārstrādes iekārta - CDU-11. Pati iekārta nav cietusi, taču bojāti daži tās darbībai nepieciešamie tīkla savienojumi.
Saskaņā ar Sanktpēterburgas Starptautiskās preču un izejvielu biržas datiem, kopš otrdienas Omskas naftas pārstrādes rūpnīca pārtraukusi benzīna un dīzeļdegvielas pārdošanu biržā.
Omskas naftas pārstrādes rūpnīcā ir divas iekonservētas primārās naftas pārstrādes iekārtas, kas teorētiski var atsākt darbu, norāda "Reuters".