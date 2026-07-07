Lepēna sēdēs mājas arestā, teorētiski var piedalīties Francijas prezidenta vēlēšanās
Francijas Nacionālās apvienības (RN) bijušajai līderei Marinai Lepēnai, kas atzīta par vainīgu viltus darbavietu uzturēšanā Eiropas Parlamentā (EP), apelācijas tiesa otrdien piespriedusi gadu ilgu mājas arestu, raisot šaubas par viņas kandidēšanu nākamā gada aprīlī paredzētajās prezidenta vēlēšanās.
Tiesa Lepēnai, kas jau trīs reizes kandidējusi uz Francijas prezidenta amatu, piesprieda arī 45 mēnešus ilgu aizliegumu ieņemt amatus, no kuriem 30 mēneši piespriesti nosacīti.
Atlikušie 15 mēneši tiek skaitīti kopš zemākās instances sprieduma pasludināšanas pagājušā gada martā. Tāpēc šis termiņš jau ir notecējis, un teorētiski Lepēna var izvirzīt savu kandidatūru vēlēšanās.
Taču tiesa piesprieda Lepēnai arī trīs gadus ilgu ieslodzījumu, tajā skaitā divus gadus nosacīti. Atlikušais gads Lepēnai jāpavada mājas arestā, nēsājot elektronisko aproci.
Iepriekš Lepēna paziņojusi, ka nekandidēs vēlēšanās, ja viņai tiks piespriests mājas arests, jo tad viņa nevarēs pilnvērtīgi iesaistīties priekšvēlēšanu kampaņā.
"Kad esat prezidenta kandidāts, jums nepieciešama pilnīga pārvietošanās brīvība," pagājušajā nedēļā televīzijas intervijā uzsvēra Lepēna. "Nevaru būt atkarīga no izmeklēšanas tiesneša atļaujas doties uz mītiņu."