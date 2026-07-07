Sapīkušais Tramps stāsta, ka ieradies uz NATO samitu tikai viena cilvēka dēļ
ASV prezidents Donalds Tramps, ierodoties Ankarā uz alianses samitu, otrdien atkārtoti paziņojis, ka ir ļoti vīlies NATO sabiedrotajos par to atbalsta trūkumu karā pret Irānu.
Kopīgā preses konferencē ar Turcijas prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu uz jautājumu, vai viņš ir apmierināts ar Eiropas sabiedroto progresu, palielinot savus aizsardzības izdevumus, Tramps atbildēja: "Esmu ļoti vīlies NATO, un atklāti, ja [samits] nenotiktu Turcijā, kur mans draugs ir ļoti spēcīgs līderis (..), es, iespējams, nebūtu piedalījies."
Viņš piebilda, ka kara laikā pret Irānu izturēšanās pret ASV nav bijusi laba un sabiedrotie nav snieguši Vašingtonai atbalstu.
Tajā pašā laikā Tramps atkārtoti uzsvēra, ka ASV neviena palīdzība neesot vajadzīga, vienlaikus vaicājot, kāpēc ASV ieguldījusi triljoniem dolāru, lai aizsargātu Eiropu pret Krieviju, neko pretī nesaņemot.
Jāpiebilst, ka Tramps uz NATO samitu ieradās ne visai labā noskaņojumā, kad futbola Pasaules kausa izcīņā mājiniece ASV, kas sporta prestižākā pasākuma rīkošanu nodrošināja ar viņa pūlēm, cieta graujošu sakāvi astotdaļfinālā no Beļģijas, kaut gan pēc Trampa zvana FIFA prezidentam Džanni Infantino FIFA ļāva piedalīties par sarkano kartīti diskvalificētajam amerikāņu snaiperim Folarinam Balogunam, kurš šajā spēlē bija blāva ēna. Likteņa ironija — NATO galvenā mītne atrodas tieši Beļģijā.