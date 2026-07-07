Sapīkušais Tramps stāsta, ka ieradies uz NATO samitu tikai viena cilvēka dēļ
Foto: Reuters / Scanpix
ASV prezidents Donalds Tramps un Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans NATO samitā Ankarā.
Pasaulē

Sapīkušais Tramps stāsta, ka ieradies uz NATO samitu tikai viena cilvēka dēļ

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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ASV prezidents Donalds Tramps, ierodoties Ankarā uz alianses samitu, otrdien atkārtoti paziņojis, ka ir ļoti vīlies NATO sabiedrotajos par to atbalsta trūkumu karā pret Irānu.

Sapīkušais Tramps stāsta, ka ieradies uz NATO sami...

Kopīgā preses konferencē ar Turcijas prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu uz jautājumu, vai viņš ir apmierināts ar Eiropas sabiedroto progresu, palielinot savus aizsardzības izdevumus, Tramps atbildēja: "Esmu ļoti vīlies NATO, un atklāti, ja [samits] nenotiktu Turcijā, kur mans draugs ir ļoti spēcīgs līderis (..), es, iespējams, nebūtu piedalījies."

Viņš piebilda, ka kara laikā pret Irānu izturēšanās pret ASV nav bijusi laba un sabiedrotie nav snieguši Vašingtonai atbalstu.

Tajā pašā laikā Tramps atkārtoti uzsvēra, ka ASV neviena palīdzība neesot vajadzīga, vienlaikus vaicājot, kāpēc ASV ieguldījusi triljoniem dolāru, lai aizsargātu Eiropu pret Krieviju, neko pretī nesaņemot.

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ASVDonalds TrampsNATOIrānaTurcijaRedžeps Tajips ErdogansDžanni InfantinoFIFA

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