Gleznains Spānijas ciemats meklē jaunus iedzīvotājus: piedāvā bezmaksas mājokli un stabilu darbu. Kur slēpjas āķis?
Kādā gleznainā Spānijas ciematā, kam draud izzušana, pastāvīgi dzīvo vairs tikai ap 40 cilvēkiem. Lai glābtu kopienu, vietējā pašvaldība izteikusi vilinošu piedāvājumu - jaunatnācējiem tiek solīts izremontēts mājoklis bez īres maksas un stabils darbs, pretī prasot tikai vienu: pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi un iekļaušanos vietējā sabiedrībā.
Iespēja sākt dzīvi no jauna
Laikā, kad lielās Eiropas pilsētas cīnās ar pārapdzīvotību, strauju īres cenu kāpumu un mājokļu krīzi, nelielais Areniljas ciemats Spānijā, Sorijas provincē, piedāvā vilinošu alternatīvu – iespēju sākt dzīvi no jauna, saņemot bezmaksas mājokli un darbu apmaiņā pret apņemšanos kļūt par pastāvīgu ciemata iedzīvotāju. Šis klusais lauku apvidus, ko ieskauj gleznainas ainavas, atrodas aptuveni divu stundu brauciena attālumā gan no galvaspilsētas Madrides, gan no Spānijas piekrastes. Tomēr šobrīd ciematā palikuši vien 40 līdz 45 pastāvīgie iedzīvotāji.
Lai glābtu ciemu no pilnīgas izmiršanas, 2026. gada sākumā vietējās varasiestādes uzsāka jaunu ģimeņu piesaistes programmu. Jaunatnācējiem tiek piedāvāts īpašs atbalsta komplekts: pilnībā izremontēts mājoklis, par kuru nav jāmaksā īre, pastāvīgs darbs vienam no ģimenes locekļiem pašvaldības ēku uzturēšanas dienestā. Kā alternatīva tiek piedāvāta iespēja attīstīt savu biznesu, uzņemoties vietējā bāra vadību, kas ir ciemata sabiedriskās dzīves centrs un viena no retajām vietējo iedzīvotāju pulcēšanās vietām. Vissvarīgākais nosacījums, lai kvalificētos šim piedāvājumam, ir apņemšanās pārcelties uz ciematu uz visiem laikiem un kļūt par aktīviem vietējās kopienas locekļiem.
Interese no visas pasaules
Kā uzsver varasiestādes, šī projekta mērķis nav ekonomiskā attīstība vai milzu investīciju piesaiste, bet gan vienkārši vēlme, lai ciemats neizzustu no pasaules kartes. "Stratēģija ir gaužām vienkārša – katra jauna ģimene nozīmē vairāk bērnus skolas solos, vairāk klientu vietējiem veikaliem un labākas izredzes saglabāt komunālos pakalpojumus, kuru pastāvēšana iedzīvotāju trūkuma dēļ ir apdraudēta," teikts publikācijā.
Interese par šo iniciatīvu ir pārspējusi visas vietējo varasiestāžu cerības. Jau dažu dienu laikā pēc programmas izziņošanas tika reģistrēti vairāk nekā 100 pieteikumi no dažādām pasaules valstīm,.