Makrona vizītes laikā Damaskā nogranduši divi sprādzieni, ievainoti vismaz 18 cilvēki
Sīrijas galvaspilsētā Damaskā Francijas prezidenta Emanuela Makrona vizītes laikā nogranduši divi sprādzieni, kuros ievainoti vismaz 18 cilvēki, tostarp četri policisti, ziņo Sīrijas varasiestādes.
Sprādzieni notika neilgi pēc tam, kad Makrons bija ieradies prezidenta pilī uz tikšanos ar Sīrijas prezidentu Ahmedu aš Šarau.
Saskaņā ar Sīrijas mediju sniegto informāciju eksplozijas notikušas pilsētas centrā netālu no viesnīcas "Four Seasons", kur uzturējās Francijas delegācija. Sociālajos tīklos publicētajos attēlos redzama degoša automašīna un asiņu pēdas uz ielas.
Sīrijas Iekšlietu ministrija paziņoja, ka sprādzienus izraisīja divi paštaisīti spridzekļi. Viens no tiem bija ievietots ceļa malā novietotā automašīnā, bet otrs paslēpts atkritumu tvertnē. Drošības dienestu avoti norāda, ka automašīna ar spridzekli atradusies netālu no viesnīcas.
Francijas prezidenta kanceleja apliecināja, ka Emanuels Makrons incidentā nav cietis un ir drošībā. Neraugoties uz notikušo, viņa vizīte Sīrijā turpinās.