Tramps uz NATO samitu devies nīgrā noskaņojumā, nav izslēgts konflikts
ASV prezidenta Donalda Trampa ierašanās NATO samitā Ankarā tiek gaidīta ar bažām. Baltā nama saimnieks uz izšķirošo sanāksmi devies sliktā noskaņojumā, radot bažas par to, vai alianses līderu tikšanās noritēs bez starpgadījumiem, vēsta CNN.
Tramps iepriekš neslēpa, ka nav īpaši vēlējies apmeklēt šo samitu. Uz turieni viņš dodas tikai tādēļ, ka pasākums notiek Turcijas galvaspilsētā un tajā piedalās viņa draugs – prezidents Redžeps Tajips Erdogans. "Kāds informēts avots atklājis, ka Trampam un viņa komandai neoficiāli likts saprast: neierašanās samitā būtu necieņas izrādīšana Erdoganam," atzīmē medijs.
ASV izved karavīrus no Eiropas
Ņemot vērā, ka pēdējo mēnešu laikā ASV ir izvedušas savus spēkus no Eiropas ātrāk, nekā sākotnēji paredzēts, reģiona līderi cer gaidāmo tikšanos Ankarā aizvadīt bez nopietniem konfliktiem. Lai mazinātu ASV prezidenta neapmierinātību, Eiropa plāno uzņemties jaunas saistības aizsardzības jomā. Tomēr privātās sarunās amatpersonas neslēpj bažas – aiz slēgtām durvīm Tramps turpina dusmīgi sūdzēties par atbalsta trūkumu no NATO puses, un šī asā retorika parādās arī viņa publiskajos paziņojumos.
Pagājušajā mēnesī G7 samitā Francijā Tramps sarunās ar Eiropas līderiem iztika bez liela skandāla. Pateicoties progresam jautājumā par Irānu, viņš pat atrada kopīgu valodu ar iepriekš kritizētiem kolēģiem. Tomēr šis miers nebija ilgs – drīz pēc aizbraukšanas ASV prezidents atsāka asu vārdu apmaiņu ar Itālijas premjerministri Džordžiju Meloni.
NATO ģenerālsekretārs Marks Rute, kurš pēdējo pusotru gadu ar mainīgām sekmēm centies uzlabot attiecības ar Trampu, ASV prezidenta naidīgumu mēģina mazināt ar uzskatāmiem grafikiem par Eiropas aizsardzības izdevumu pieaugumu. Šī taktika veiksmīgi nostrādāja jau pagājušā gada NATO samitā Hāgā, tāpēc Eiropas amatpersonas cer uz līdzīgu iznākumu arī Ankarā, lai gan daudziem tas šķiet mazticami.
Ukrainas jautājums otrajā plānā
Kamēr Eiropas līderi lauž galvu, kā izpatikt Vašingtonai, otrajā plānā tiek atbīdīts Ukrainas jautājums. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apmeklēs tikai līderu vakariņas Ankarā, taču nepiedalīsies pašās samita sēdēs. Kā raksta CNN, tas ir skaidrs signāls, ka Kijivas ambīcijas pievienoties aliansei tik drīz netiks realizētas. Tiesa, trešdien Zelenskim paredzēta personīga tikšanās ar Trampu. Vienlaikus Eiropas valstis plāno piešķirt Ukrainai desmitiem miljardu eiro, lai parādītu Trampam savu apņemšanos finansēt Ukrainas cīņu pret Krieviju.
Britu izdevums "The Telegraph" jau iepriekš ziņoja, ka samitā Ankarā situācija Volodimiram Zelenskim veidojas sliktāka nekā iepriekšējos gados, un Ukrainas jautājumu plānots atbīdīt malā, lai nesadusmotu Trampu. Tikmēr pats Tramps samita priekšvakarā paziņojis, ka gan Krievija, gan Ukraina vēlas beigt karu pēc iespējas ātrāk, un, viņaprāt, tas varētu notikt ātrāk, nekā daudzi domā.
Jau vēstīts, ka šodien un rīt, 8. jūlijā, Ankarā, Turcijā, notiks NATO samits. Latvijas delegāciju NATO samitā vadīs Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.