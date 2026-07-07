Lielbritānija apsūdz Krieviju bīstamā incidentā Ziemeļjūrā
Lielbritānijas Aizsardzības ministrija ziņo, ka Ziemeļjūrā noticis incidents, kurā Krievijas izlūklidmašīna "Tu-142" bīstami pietuvojās aviācijas bāzeskuģim "HMS Prince of Wales" un netālu no tā nometa hidrolokatorus.
Saskaņā ar ministrijas sniegto informāciju Krievijas lidaparāts ne tikai vairākkārt britu aviācijas bāzeskuģim, bet arī tās tuvumā nometa vairākas sonāra bojas - peldošas ierīces ar hidrolokatoriem, ko izmanto zemūdeņu atklāšanai. Vienlaikus lidmašīna neesot reaģējusi uz izsaukumiem starptautiskajās drošības radiosakaros.
Reaģējot uz incidentu, no aviācijas bāzeskuģa "HMS Prince of Wales" tika pacelti divi piektās paaudzes iznīcinātāji "F-35", kas pārtvēra Krievijas lidmašīnu un pavadīja to prom no britu kara flotes darbības rajona. Tiek ziņots, ka incidents noticis jūlija sākumā, bet ar notikumu saistītās fotogrāfijas datētas ar 2. jūliju.
Londona Krievijas rīcību raksturojusi kā "bīstamu un neprofesionālu", bet Krievija pagaidām incidentu publiski nav komentējusi.
While operating in the Norwegian Sea on Operation FIRECREST, the UK's Carrier Strike Group was approached repeatedly by a Russian 'Bear-F' maritime patrol aircraft.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 6, 2026
The aircraft flew unnecessarily close to HMS Prince of Wales, dropped multiple sonobuoys nearby, and failed to… pic.twitter.com/LLPgwo2VXA
Britu jūras spēku kaujas grupa pašlaik piedalās vairākus mēnešus ilgajā operācijā "Firecrest" Ziemeļatlantijā un Arktikas reģionā. Tās mērķis ir stiprināt NATO klātbūtni, atturēt iespējamu Krievijas agresiju un aizsargāt kritiski svarīgo zemūdens infrastruktūru. Jau ziņots, ka aliansei jau ilgāku laiku bažas rada Krievijas pieaugošā militārā aktivitāte Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā, kā arī sabotāžas darbības, kurās iesaistīti tā dēvētās Krievijas "ēnu flotes" kuģi.
Incidenta laiks tiek uzskatīts par īpaši zīmīgu, jo 7. un 8. jūlijā Ankarā tiek aizvadīts NATO dalībvalstu samits. Sagaidāms, ka NATO samitā dalībvalstis apspriedīs turpmāko atbalstu Ukrainai, tostarp plānus līdz 2027. gada beigām nodrošināt militāro palīdzību valstij vismaz 70 miljardu eiro apmērā gadā. Samita laikā paredzēta arī ASV prezidenta Donalda Trampa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās.