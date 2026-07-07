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Šodien 10:50
Postošās vētrās Ķīnā gājuši bojā vismaz 15 cilvēki
Ķīnu skārušas vētras, kas izraisījušas plašus postījumus. Vietējie mediji vēsta, ka bojā gājuši vismaz 15 cilvēki, simtiem ievainoti, bet desmitiem tūkstošu iedzīvotāju evakuēti.
Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins aicinājis veikt visaptverošus glābšanas pasākumus.
Pērkona negaisi un vētras nogalināja vismaz 11 cilvēkus un ievainoja 331 centrālajā Hubei provincē, kur vētras skāra vairākas pilsētas, vēsta valsts ziņu aģentūra "Sjiņhua".
Dienvidu reģionā Guansji spēcīgas lietusgāzes un plūdi, ko izraisīja taifūns "Maysak", nogalināja vismaz četrus cilvēkus, vismaz 50 000 cilvēku tika evakuēti, bet astoņi cilvēki joprojām tiek meklēti.
Guansji galvaspilsētas Naņninas amatpersonas paaugstināja plūdu kontroles ārkārtas reaģēšanas līmeni līdz augstākajam līmenim pēc tam, kad spēcīgās lietusgāzes pārrāva dambjus.