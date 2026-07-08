No alerģijām līdz audzējiem: pētījums atklāj šokējošu patiesību par "ātrās modes" apģērbu sastāvu
Eiropas Savienība (ES) ieviesusi jaunu importa nodevu un stingrākus muitas kontroles pasākumus, lai ierobežotu iepirkšanos no tādiem "ātrās modes" tirdzniecības milžiemkā "Shein", "Temu" un "AliExpress". Lai gan šo preču vilinoši zemās cenas piesaista miljoniem pircēju, pētījumi liecina, ka tās bieži slēpj nopietnus riskus cilvēku veselībai.
Katru gadu ES iegādājas aptuveni 4,5 miljonus tonnu ātrās modes tekstilizstrādājumu. Ik dienu Eiropas tirgū ienāk vairāk nekā 5,8 miljoni lētu sīkpaku. Minētās platformas kopumā piesaista vairāk nekā 400 miljonus pircēju mēnesī.
Vairāk nekā 90% no šiem apģērbiem ir ražoti no lētiem sintētiskiem sintētiskiem materiāliem, piemēram, poliestera, elastāna un neilona. Tie būtībā ir plastmasas izstrādājumi, kas nesadalās dabā un laika gaitā pārvēršas mikroplastmasā.
Līdz šim šīs preces nonāca pie pircējiem tieši no rūpnīcām ārpus ES ārvalstīs, apejot daļu kontroles mehānismu attiecībā uz kaitīgām ķīmiskajām vielām. Lai situāciju vērstu par labu, jaunie muitas noteikumi paredz elektronisku uzskaiti katram ienākošajam sūtījumam. Tas ļaus robežsargiem pārbaudīt sūtījumus un novērst bīstamu preču nonākšanu Eiropas tirgū.
Kā skaidro Eiropas Patērētāju organizācijas (BEUC) ķīmijas eksperts un politikas speciālists Pelle Mūss, ik sekundi ES ienāk aptuveni 200 šādu produktu. "Kamēr mēs sarunājamies, Eiropā būs ienākuši jau tūkstošiem produktu, un tikai neliela daļa no tiem tiks pārbaudīta," viņš norāda. Pārbaudot šīs preces atklājas, ka prasībām neatbilst 70 līdz 80% šo preču.
Briesmas veselībai – no alerģijām līdz audzējiem
Pēdējos gados strauji pieaudzis arī ES ātrās brīdināšanas sistēmā reģistrēto tekstilizstrādājumu skaits. Vairāk nekā 72% no šiem brīdinājumiem saistīti ar tiešu apdraudējumu cilvēku veselībai – smagām alerģiskām reakcijām, ķīmiskiem apdegumiem formaldehīda dēļ un iespējamiem orgānu bojājumiem, ko izraisa smagie metāli.
Patērētāju organizācija "Testachats" pārbaudīja arī "Shein" rotaļlietas. No 45 nejauši izvēlētiem produktiem tikai viens pilnībā atbilda drošības prasībām, bet aptuveni 60% radīja nopietnus drošības riskus, tostarp aizrīšanās un elektrotraumu iespējamību.
"Tas ir sliktākais, ko esam redzējuši. Šīs ir ķīmiskās vielas, par kuru kaitīgumu zināms jau gadu desmitiem. Tās var izraisīt vēzi, neauglību, bērnu attīstības traucējumus un ilgstoši saglabājas vidē," organizācija uzsver.
"Greenpeace" 2025. gadā publicētajā laboratorijas pētījumā konstatēts, ka 32% no pārbaudītajiem Shein produktiem pārsniedz ES REACH noteiktos bīstamo ķīmisko vielu limitus.Savukārt BEUC pētījumā konstatēts, ka 10 no 25 bērnu precēm saturēja bīstamas ķīmiskās vielas. Vienas bērnu čības pētnieki pat nodēvēja par "ķīmisko bumbu".
Speciālisti skaidro, ka ķermeņa siltums un sviedri var veicināt ķīmisko vielu izdalīšanos no auduma un to uzsūkšanos caur ādu. Cilvēki šīs vielas var ieelpot arī kopā ar tekstila šķiedrām, bet mazi bērni mēdz apģērbu bāzt mutē un košļāt.
Pārsniedz normas pat 3000 reižu
Pārbaudot 56 apģērba gabalus, "Greenpeace" atklāja ftalātu koncentrāciju, kas ES limitus pārsniedza līdz pat 200 reizēm. Septiņās jakās tika atklāti PFAS jeb tā sauktās "mūžīgās ķimikālijas", kuru daudzums atsevišķos gadījumos ES normu pārsniedza vairāk nekā 3000 reižu. Zinātnieki apavos atrada arī svinu un kadmiju, bērnu kostīmā – formaldehīdu, bet lietusmētelī – nonilfenola etoksilātus.
Kā šīs vielas iedarbojas uz cilvēka organismu?
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Ftalāti (tostarp DEHP un DBP): Plastmasu mīkstinošas vielas, kas tiek saistītas ar hormonu darbības traucējumiem, samazinātu auglību un bērnu attīstības problēmām.
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PFAS ("mūžīgās ķimikālijas"): Noturīgi savienojumi, ko pievieno audumiem, lai padarītu tos ūdensizturīgus. Tie uzkrājas organismā un ir saistīti ar imūnsistēmas novājināšanos, orgānu bojājumiem un atsevišķiem vēža veidiem.
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Formaldehīds: Izmanto, lai apģērbs neburzītos. Ilgstoša iedarbība var izraisīt kairinājumu, alerģiskas reakcijas un palielināt vēža risku.
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Nonilfenola etoksilāti (NPE/APEO): Endokrīno sistēmu (hormonālo darbību) graujošas ķimikālijas, kas saistītas ar reproduktīvās sistēmas un attīstības problēmām.
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Aromātiskie amīni: Ķīmiski blakusprodukti no noteiktām krāsvielām; daļa no tiem ir atzīti vai iespējami kancerogēni.
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Dimetilformamīds (DMF) un saistītie gaistošie organiskie savienojumi: Rūpnieciskie šķīdinātāji, kas saistīti ar aknu toksicitāti, kaitējumu reproduktīvajai sistēmai un elpceļu kairinājumu.
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Smagie metāli (svins un kadmijs): Rada īpašu apdraudējumu. Pievieno, piemēram, lētām rotaslietām svara palielināšanai, bet bieži tie produktos nonāk sliktas ražošanas kontroles dēļ. Svins ir neirotoksīns, kas uzkrājas organismā un bojā smadzeņu attīstību (īpaši bērniem). Kadmijs ir kancerogēns, kas bojā nieres, aknas, plaušas un nervu sistēmu.
BEUC pārrobežu pētījumā secināts, ka 69% izvērtēto preču – tostarp apģērbu, aksesuāru un rotaļlietu –, kas ES nonāk no tādām platformām kā "Shein" un "Temu", neatbilst ES drošības un veselības aizsardzības prasībām.