Starptautiskā operācijā 59 valstīs aizturēti vairāk nekā 1000 cilvēku tirgotāju
Plašā starptautiskā operācijā pret cilvēku tirdzniecības tīkliem 59 valstu tiesībsargājošās iestādes aizturējušas vairāk nekā 1000 cilvēku, informē Interpols.
Aizturēšanas notika piecu dienu laikā Āfrikā, Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Eiropā un Āzijā. Operācija tika organizēta Rumānijas un Austrijas iestāžu vadībā, to koordinējot Interpolam, Eiropolam, Amerpolam un Eiropas robežapsardzes aģentūrai "Frontex".
Saskaņā ar Interpola datiem kopumā tika identificēti vairāk nekā divi tūkstoši upuru, kurus, cita starpā, piespieda nodarboties ar prostitūciju, ubagošanu vai pat iesaistīties noziedzīgās darbībās.
Lielākā daļa cietušo ir Argentīnas, Kolumbijas, Venecuēlas, Moldovas un Nepālas pilsoņi. No tiem 10% bija nepilngadīgi. Noziedznieki mērķtiecīgi izvēlējās upurus no neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Izmantojot viltu vai piespiešanu, cilvēkus nosūtīja uz citām valstīm un pat uz citiem kontinentiem, pavēstīja Interpols.
Piemēram, Brazīlijā tika likvidēts starptautisks noziedzīgs tīkls, kas nosūtīja cilvēkus uz Kambodžu, kur viņus piespieda strādāt centros, kas nodarbojās ar interneta krāpšanu. Beļģijā tika aizturētas 17 personas, kuras tiek turētas aizdomās par nepilngadīgo vervēšanu internetā un turpmāku piespiešanu nodarboties ar prostitūciju Beļģijā un Francijā.