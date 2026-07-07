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Aizvadītās diennakts laikā Krievija zaudējusi vēl aptuveni 1200 karavīru
Saskaņā ar Ukrainas armijas ģenerālštāba sniegto informāciju aizvadītās diennakts laikā Krievija zaudējusi vēl aptuveni 1200 karavīru. Iznīcināti arī tanki, bruņumašīnas, artilērijas sistēmas, bezpilota lidaparāti un cita militārā tehnika.
Krievijas dzīvā spēka zaudējumi kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sasnieguši 1 412 250 karavīrus, otrdien ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi vairāk nekā 12 000 tanku, gandrīz 25 000 bruņutransportieru, vairāk nekā 45 000 artilērijas sistēmu, 436 lidmašīnas, 353 helikopterus, gandrīz 395 000 bezpilota lidaparātu, kā arī tūkstošiem citu militārās tehnikas vienību.
Ukrainas armija norāda, ka karadarbības apstākļos precīzu Krievijas zaudējumu apmēru nav iespējams noteikt, tāpēc publiskotie dati tiek regulāri precizēti.