Tramps nāk klajā ar skaļu paziņojumu par Putinu: “Viņš jūt spiedienu un grib izbeigt karu”
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka, viņaprāt, Kremļa saimnieks Vladimirs Putins izjūt spiedienu un vēlas panākt Krievijas sāktā kara pret Ukrainu izbeigšanu.
Runājot ar žurnālistiem 6. jūlijā, Trampam tika atgādināts par cilvēkiem, kuri nogalināti Krievijas pēdējos triecienos Kijivai. Viņam tika jautāts, vai pēc pēdējās telefonsarunas ar Putinu viņš uzskata, ka Kremļa līderis izjūt spiedienu.
“Es domāju, ka viņš tiešām jūt spiedienu. Viņš vēlas to izbeigt, un Ukraina vēlas to izbeigt. Mēs esam sarunās, un redzēsim, vai spēsim to apturēt. Tā ir briesmīga lieta,” sacīja Tramps.
ASV prezidents arī apgalvoja, ka karš varētu būt tuvāk noslēgumam, nekā daudzi domā.
“Es domāju, ka mēs esam daudz tuvāk, nekā cilvēki saprot. Prezidents Putins vēlas, lai tas beidzas — es jums to saku ļoti stingri. Tā bija laba saruna. Arī prezidents Zelenskis vēlas, lai tas beigtos tagad. Mēs dosimies uz NATO un runāsim par to. Es domāju, ka mēs to izbeigsim,” sacīja Tramps.
Vienlaikus Tramps atkārtoti apgalvoja, ka savas politiskās darbības laikā esot “izbeidzis astoņus karus”.
Viņa izteikumi izskan laikā, kad Krievija turpina masveida triecienus Ukrainas pilsētām, tostarp Kijivai, kur pēdējos uzbrukumos nogalināti un ievainoti desmitiem cilvēku. Tieši šis fons padara Trampa paziņojumu īpaši skaļu — kamēr Ukraina turpina piedzīvot nāvējošus uzbrukumus, ASV prezidents publiski apgalvo, ka Putins vēloties kara beigas.
Pagaidām gan nav zināms, vai aiz Trampa optimistiskajiem izteikumiem seko konkrēta vienošanās vai jauns miera plāns. Sarunas par Ukrainas kara izbeigšanu plānots turpināt arī NATO līmenī.