VIDEO: Ukraina pirmo reizi dod triecienu Krievijas lielākajai naftas pārstrādes rūpnīcai Omskā
Ukraina pirmo reizi veikusi uzbrukumu Omskas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas vairāk nekā 2500 kilometrus no frontes, pirmdien ziņo ukraiņu "Telegram" kanāli "Exilenova+" un "Supernova+", kas publicējuši videoierakstu, kurā redzams sprādziens un tā izraisītais ugunsgrēks.
Ukraiņu lidrobotu uzlidojumu apstiprinājis arī Omskas apgabala gubernators Vitālijs Hocenko, kas atzinis, ka daļai bezpilota lidaparātu izdevies sasniegt ziemeļu rūpniecības zonu. Viņš gan nenosauca konkrētu uzņēmumu, kas pakļauts uzbrukumam.
Mili Państwo, to jest Rafineria Omska, położona na strategicznym zapleczu centralnej Rosji.— Jakub Wiech (@jakubwiech) July 6, 2026
Jeden z największych i najnowocześniejszych obiektów tego typu w Rosji. Jej moce przerobowe pozwalają na produkcję 22 milionów ton paliw i produktów ropopochodnych rocznie. Zakres… pic.twitter.com/8KP0YRueat
Omskas rūpnīca pēc pārstrādātās naftas apjoma ir lielākā Krievijā. Tā pieder uzņēmumam "Gazprom ņeftj".
Naktī uz pirmdienu ukraiņu lidroboti uzbrukuši arī naftas pārstrādes rūpnīcai "Slavņeftj JaNOS" Jaroslavļā, pamatojoties uz satelītuzņēmumiem, ziņo neatkarīgais tīmekļa izdevums ASTRA.
Jaroslavļas apgabala gubernators apgalvo, ka pilsētas pievārtē esot atsists ukraiņu lidrobotu masveida uzlidojums un it kā notriekti vairāk nekā 70 bezpilota lidaparāti.
Uz laiku slēgta satiksme, izbraucot no Jaroslavļas Maskavas virzienā. Uzlidojumā cietuši divi cilvēki.
Vēlāk Ukrainas Drošības dienests (SBU) apstiprināja, ka sadarbībā ar armiju devis veiksmīgus triecienus krievu enerģētikas un militārajai infrastruktūrai Krievijā un okupētajā Krimā, tajā skaitā Jaroslavļas naftas pārstrādes rūpnīcai un pārsūknēšanas punktam.
Dots veiksmīgs trieciens arī naftas terminālim Visockas ostā Ļeņingradas apgabalā, kura rezultātā bojātas divas pārsūknēšanas iekārtas un aizdegušies trīs naftas produktu rezervuāri.
Postījumi nodarīti arī Ustjlugas ostas rajonā. Ustjlugā uzbrukumam pakļauta uzņēmuma "Novotek" naftas pārstrādes rūpnīca.
Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko apgalvo, ka virs reģiona notriekti 56 ukraiņu droni.
Lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks arī naftas pārstrādes rūpnīcā "Pervij zavod" Kalugas apgabalā.
Savukārt krievu okupācijas varas ieceltais Sevastopoles vietvaldis Mihails Razvožajevs paziņoja, ka pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma enerģētikas infrastruktūrai pilsēta palikusi bez elektroapgādes.
Tikmēr uzņēmums "Krimenergo" ziņo par masveida elektropiegādes atslēgumiem visā okupētajā Krimā.
Uzbrukumam kārtējo reizi pakļauta Kerčas osta, un ugunsgrēks fiksēts Hvardijskes lidlaukā.
Naktī uz pirmdienu ukraiņi Azovas jūrā devuši triecienus diviem krievu tankkuģiem ar benzīnu, kas atradās ceļā no Taganrogas uz okupēto Krimu, pavēstījis Ukrainas bezpilota sistēmu spēku (SBS) komandieris Roberts Brovdi ("Maģars").
Kopumā SBS devuši triecienus 47 mērķiem.
Krievijas raķešu trieciena laikā pamanīti un iznīcināti divi krievu zenītraķešu kompleksi S-400 Krievijas Brjanskas apgabalā un Krimā, kas tikuši izmantoti ballistisko raķešu palaišanai.
Krimā iznīcināta arī radiolokācijas stacija "Nebo-U".
Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī uz pirmdienu virs Krievijas un okupētās Krimas notriekti 519 ukraiņu lidroboti.
Cik bezpilota lidaparātu nav izdevies notriekt, krievu varasiestādes, kā ierasts, neziņo, taču eksperti lēš, ka mērķi sasniedz 10% līdz 15% lidrobotu.