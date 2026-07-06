Mali nemiernieki notriekuši krievu helikopteru.
Pasaulē
Šodien 20:00
Tuaregu kaujinieki apgalvo, ka Mali notriekts Krievijas militārais helikopters
Mali teuaregu nemiernieki paziņojuši, ka notriekuši Krievijas Aizsardzības ministrijas Āfrikas korpusa helikopteru, pirmdien ziņo televīzijas kanāls "Al Jazeera".
Helikoptera apkalpes liktenis pagaidām nav zināms, taču turku žurnālists, kas strādā Mali, apgalvo, ka apkalpe gājusi bojā.
Precīzas ziņas par helikoptera tipu un bojāgājušo skaitu pagaidām nav pieejamas.
Krievijas Aizsardzības un Ārlietu ministrijas šīs ziņas nav komentējušas, taču par to ziņo ar Aizsardzības ministriju neoficiāli saistītais "Telegram" kanāls "Afrikarj".
Mali militārā hunta vairākus gadus karo ar tuaregu separātistiem un islāmistu kaujiniekiem, kas saistīti ar teroristisko grupējumu "Al Qaeda".
Krievijas Āfrikas korpuss iesaistījās karadarbībā Mali huntas pusē 2024. gadā, nomainot krievu algotņu bandu "Vagner".