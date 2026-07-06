Tuaregu kaujinieki apgalvo, ka Mali notriekts Krievijas militārais helikopters
Foto: IMAGO/SNA
Mali nemiernieki notriekuši krievu helikopteru.
Pasaulē

Tuaregu kaujinieki apgalvo, ka Mali notriekts Krievijas militārais helikopters

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Mali teuaregu nemiernieki paziņojuši, ka notriekuši Krievijas Aizsardzības ministrijas Āfrikas korpusa helikopteru, pirmdien ziņo televīzijas kanāls "Al Jazeera".

Tuaregu kaujinieki apgalvo, ka Mali notriekts Krie...

Helikoptera apkalpes liktenis pagaidām nav zināms, taču turku žurnālists, kas strādā Mali, apgalvo, ka apkalpe gājusi bojā.

Precīzas ziņas par helikoptera tipu un bojāgājušo skaitu pagaidām nav pieejamas.

Krievijas Aizsardzības un Ārlietu ministrijas šīs ziņas nav komentējušas, taču par to ziņo ar Aizsardzības ministriju neoficiāli saistītais "Telegram" kanāls "Afrikarj".

Mali militārā hunta vairākus gadus karo ar tuaregu separātistiem un islāmistu kaujiniekiem, kas saistīti ar teroristisko grupējumu "Al Qaeda".

Krievijas Āfrikas korpuss iesaistījās karadarbībā Mali huntas pusē 2024. gadā, nomainot krievu algotņu bandu "Vagner".

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