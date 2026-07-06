Tusks brīdina Polijas politiķus “nespēlēties ar uguni” jautājumā par palīdzību Ukrainai
Polijas premjerministrs Donalds Tusks aicinājis atjaunot partiju vienotību jautājumā par militāro palīdzību Ukrainai pēc strīda par ASV ražoto "Patriot" pretgaisa aizsardzības raķešu piegādi.
"Mūsu sadarbība ar Ukrainu tās aizsardzībā pret Krievijas uzbrukumu nedrīkst tikt apdraudēta," uzsvēra Tusks. Viņš brīdināja citus politiķus, tostarp Polijas prezidentu Karolu Navrocki, nespēlēties ar uguni šajā jautājumā.
Opozīcijas politiķi apsūdzējuši valdību par "Patriot" raķešu piegādi Ukrainai bez parlamenta un prezidenta apstiprinājuma. Viņi apgalvo, ka tas var apdraudēt Polijas drošību.
"Katra raķete, kas tiek palaista Ukrainā (..) un kas iznīcina uzbrucēja šāviņus, raķetes, bezpilota lidaparātus un lidmašīnas, nozīmē lielāku drošību Polijai," atbildot uz kritiku, uzsvēra Tusks. Polijas palīdzība Ukrainai karā pret Krieviju ir Polijas politiskās un nacionālās vienprātības sastāvdaļa, viņš piebilda.
Tuska valdība paziņojusi, ka publicēs informāciju par visu militāro palīdzību Ukrainai kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma 2022. gada februārī.
"Patriot" raķetes ir labākā aizsardzība pret ballistiskajām raķetēm, ko Krievija izmanto, lai uzbruktu Ukrainai, taču Ukrainai tās trūkst. Saskaņā ar pieejamo informāciju neviena no 29 raķetēm, kas naktī tika izmantotas uzbrukumam Ukrainai, netika pārtverta. Ukrainas gaisa spēku pārstāvis atzina, ka viņiem trūkst pretgaisa aizsardzības raķešu.