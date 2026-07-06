“Nepieciešams tuvošanās aizliegums”: Tramps ar jaunu ierakstu saasina attiecības ar Meloni
ASV prezidents Donalds Tramps sociālajos tīklos publicējis pārveidotu attēlu, kurā redzams kopā ar Itālijas premjerministri Džordžu Meloni. Pie attēla bija pievienots teksts: “Nepieciešams tuvošanās aizliegums.” Šis ieraksts kļuvis par jaunāko epizodi pēdējo mēnešu laikā saasinātajās attiecībās starp abiem līderiem.
🚨 LMFAO! President Trump just posted this line on Italian PM Giorgia Meloni after 47 said she DESPERATELY wanted a photo with him— Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 5, 2026
“RESTRAINING ORDER NEEDED”
😂😭😭 pic.twitter.com/meEaDEPZAi
Itālijas aizsardzības ministrs Gvido Krozeto, komentējot situāciju telekanālam “Sky TG24”, centās uzsvērt, ka valstu attiecībām jābūt svarīgākām par atsevišķiem izteikumiem. “Cilvēki nāk un iet, bet attiecībām ir jāpastāv,” sacīja Krozeto.
Arī Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajāni norādīja, ka ir pārliecināts — transatlantiskās attiecības sniedzas krietni tālāk par individuāliem komentāriem. Pati Meloni uz Trampa jaunāko ierakstu personīgi nav reaģējusi.
Tramps attēlu publicēja bez papildu paskaidrojuma, tādēļ nav skaidrs, uz ko tieši attiecināts komentārs par “tuvošanās aizliegumu”. Tomēr spriedze starp Vašingtonu un Romu saasinājās jau jūnija beigās, kad Tramps apgalvoja, ka Meloni esot viņu “lūgusies” nofotografēties kopā, lai uzlabotu savus popularitātes reitingus.
“Viņai Itālijā klājas slikti ar popularitāti, iespējams, tāpēc, ka viņa noraidīja Amerikas Savienotās Valstis — valsti, kas patiesi mīl un aizsargā Itāliju — jautājumā par Irānas atturēšanu no kodolieroča iegūšanas vai izstrādes. Bet, starp citu, tāpat rīkojās arī NATO,” Tramps rakstīja savā platformā “Truth Social”.
Meloni toreiz Trampa apgalvojumus noraidīja, sakot, ka “šie pastāvīgie, neizprovocētie uzbrukumi ir bezjēdzīgi”. “Kas attiecas uz manu popularitāti, draudzība ar jums tai noteikti nav palīdzējusi, un tā arī nav atkarīga no manām attiecībām ar jums,” sacīja Meloni, vienlaikus norādot, ka ASV prezidentam drīzāk vajadzētu koncentrēties uz paša reitingiem.
Trampa un Meloni attiecības, kas iepriekš tika raksturotas kā vienas no tuvākajām starp ASV prezidentu un Eiropas līderiem, pēdējos mēnešos ir būtiski pasliktinājušās. Spriedzi veicinājušas gan ekonomiskās sekas pēc ASV un Izraēlas kara Irānā, gan Meloni atteikums ļaut ASV lidmašīnām, kas devās uz Tuvajiem Austrumiem, izmantot aviobāzi Sicīlijā.
Abi līderi publiski nonāca domstarpībās arī par pāvestu Leonu XIV. Meloni aizstāvēja pāvestu pēc tam, kad Tramps viņu bija nodēvējis par “vāju noziedzības jautājumos un briesmīgu ārpolitikā”.
“Pāvests ir Katoļu baznīcas galva, un ir pareizi un normāli, ka viņš aicina uz mieru un nosoda jebkāda veida karu,” atbildot uz Trampa kritiku, sacīja Meloni.
Pēdējais strīds starp Trampu un Meloni izraisījis arī plašu reakciju sociālajos tīklos. Vairāki lietotāji steidzās paust atbalstu Itālijas premjerministrei, daloties ar video, kuros redzams, kā Meloni apskauj atbalstītāji un pūlis viņu sveic ar ovācijām.