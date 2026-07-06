Krievijas patruļlidmašīna nelikusi mieru britu aviācijas bāzes kuģim pie Islandes
Lielbritānijas iznīcinātāji pagājušajā nedēļā pārtvēra Krievijas patruļlidmašīnu pēc tam, kad tā atkārtoti pietuvojās aviācijas bāzes kuģa kaujas grupai Norvēģu jūrā, pirmdien paziņojusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.
While operating in the Norwegian Sea on Operation FIRECREST, the UK's Carrier Strike Group was approached repeatedly by a Russian 'Bear-F' maritime patrol aircraft.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 6, 2026
The aircraft flew unnecessarily close to HMS Prince of Wales, dropped multiple sonobuoys nearby, and failed to… pic.twitter.com/LLPgwo2VXA
Krievijas patruļlidmašīna "Bear-F" lidoja zemā augstumā un nevajadzīgi tuvu Lielbritānijas aviācijas bāzes kuģim "HMS Prince of Wales", kamēr tas veica NATO pretgaisa aizsardzības operācijas pie Islandes. Tiek uzskatīts, ka "Bear-F" ceturtdien ūdenī nometa desmit hidrolokatorus, atklāja Aizsardzības ministrija.
Ministrija ceturtdien notikušo incidentu Norvēģu jūrā raksturoja kā "nedrošu un neprofesionālu" darbību no Krievijas puses.
Lai pārtvertu un pavadītu "Bear-F", no aviācijas bāzes kuģa tika pacelti gaisā divi Lielbritānijas iznīcinātāji "F-35", piebilda ministrija.
Ministrija atklāja, ka nedēļas nogalē "HMS Prince of Wales" apmeklēja Lielbritānijas aizsardzības ministrs Dens Džārviss un Islandes ārlietu ministre Torgerdura Katrīna Gunnarsdotira.
Saskaņā ar ministrijas sniegto informāciju "HMS Prince of Wales" un pavadošie karakuģi atrodas misijā, kuras mērķis ir aizsargāt Atlantijas okeāna ziemeļus "pret pieaugošajiem Krievijas draudiem".
Militārie eksperti un Eiropas līderi norāda, ka Krievija šajā stratēģiski svarīgajā reģionā ir pastiprinājusi savu hibrīdkaru taktiku.
"Mēs dzīvojam arvien bīstamākos un nenoteiktākos laikos, un tieši šāda spēku izvietošana, ko atbalsta sabiedrotie un partneri, tostarp Islande, uzlabo mūsu atturēšanas un aizsardzības spējas NATO ietvaros," paziņojumā norādīja Džārviss. Gunnarsdotira piebilda, ka šī misija ir "skaidrs apliecinājums NATO pastiprinātajai klātbūtnei šajā stratēģiski svarīgajā reģionā".