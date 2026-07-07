Austrālijas pludmalēs izskalotas noslēpumainas "kosmosa bumbas" - atklāta to iespējamā izcelsme
Piektdien, sestdien un svētdien Austrālijas Forestas pludmalē uz ziemeļiem no Taunsvilas tika atrasti seši dīvaini metāla objekti, kuru izcelsme daudzus atstāja neizpratnē.
Neviens sākotnēji nespēja pateikt, kas ir šie dīvainie objekti un vai tie nav bīstami, tāpēc policija un ugunsdzēsēji ap katru atradumu izveidoja 50 metru drošības zonu un aizliedza iedzīvotājiem vietai tuvoties. Sākotnēji pastāvēja bažas, ka objekti varētu saturēt bīstamas ķīmiskās vielas un par notikušo tika uzsākta izmeklēšana.
Tomēr pirmdien Austrālijas Kosmosa aģentūra paziņoja, ka, balstoties izmeklēšanas datos, secināts, ka objekti pēc formas un konstrukcijas atbilst spiediena tvertnēm, kas tiek izmantotas kosmisko nesējraķešu degvielas sistēmās. Aģentūra norādīja, ka turpina sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, lai noskaidrotu no kuras valsts raķetes šīs atlūzas nākušas.
Flindersa Universitātes asociētā profesore Alise Gormana medijam "The Guardian" skaidroja, ka šādas spiediena tvertnes parasti ir izgatavotas no titāna sakausējuma un spēj izturēt ļoti augstu temperatūru, tāpēc nereti nesadeg, atgriežoties atmosfērā. Viņa gan norādīja, ka notikušais automātiski nenozīmē, ka raķetes palaišanas laikā notikusi avārija.
Jāpiebilst, ka saskaņā ar 1967. gada ANO Kosmosa līgumu šādas kosmosa atlūzas, kas var tikt atrastas uz Zemes, joprojām pieder valstij, kas veikusi raķetes palaišanu, tādēļ Austrālijai pēc izmeklēšanas beigām būs jāvienojas ar attiecīgo valsti par to turpmāko likteni.
Tikmēr Austrālijas Kosmosa aģentūra brīdina, ka piekrastē var tikt izskalotas arī citas kosmosa atlūzas, un aicina cilvēkus neaiztikt aizdomīgus objektus un par tiem nekavējoties ziņot glābšanas dienestiem. "Nekad nepieskarieties un nepārvietojiet aizdomīgas objektus. Uztveriet tos par potenciāli bīstamiem, kamēr netiek norādīts citādi. Atkāpieties [no objekta atrašanās vietas] un sazinieties ar neatliekamās palīdzības dienestiem," uzsvēra aģentūra.