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Lietuvā smagu avāriju piedzīvojis autobuss, kurā bijuši arī Latvijas valstspiederīgie; ir cietušie
Naktī uz pirmdienu Lietuvā, uz autoceļa "Via Baltica", grāvī iebrauca pārvadātāja "Flixbus" Varšavas-Tallinas maršruta autobuss, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valstspiederīgie. Vairāki cilvēki avārijā cietuši, vēsta Lietuvas portāls "Delfi", atsaucoties uz Lietuvas policijas sniegto informāciju.
Netiek ziņots, vai starp cietušajiem ir arī Latvijas valstspiederīgie. Tiek precizēts cietušo skaits. Cietušie nogādāti slimnīcās Marijampolē un Vilkavišķos.
Negadījums notika naktī ap plkst. 2 sliktos laika apstākļos uz Marijampoles-Kauņas šosejas pie Rudišķu ciema. Autobusam "Scania" nodarīti bojājumi.
Schon wieder!!! Gefährliches Reiseunternehmen! #Flixbus kommt von A2 ab – elf Verletzte. Wieder Überarbeitete und unqualifizierte Fahrer aus Osteuropa und Orient? https://t.co/njuq9MW7PV— Hamburg Online, Nachrichten aus Hamburg (@HAMBURGonline) July 5, 2026
Autobusā atradās 20 pasažieri - ne tikai Latvijas, bet arī Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Ukrainas valstspiederīgie.