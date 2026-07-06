Lietuvā smagu avāriju piedzīvojis autobuss, kurā bijuši arī Latvijas valstspiederīgie; ir cietušie
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Pasaulē

Lietuvā smagu avāriju piedzīvojis autobuss, kurā bijuši arī Latvijas valstspiederīgie; ir cietušie

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Naktī uz pirmdienu Lietuvā, uz autoceļa "Via Baltica", grāvī iebrauca pārvadātāja "Flixbus" Varšavas-Tallinas maršruta autobuss, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valstspiederīgie. Vairāki cilvēki avārijā cietuši, vēsta Lietuvas portāls "Delfi", atsaucoties uz Lietuvas policijas sniegto informāciju.

Lietuvā smagu avāriju piedzīvojis autobuss, kurā b...

Netiek ziņots, vai starp cietušajiem ir arī Latvijas valstspiederīgie. Tiek precizēts cietušo skaits. Cietušie nogādāti slimnīcās Marijampolē un Vilkavišķos.

Negadījums notika naktī ap plkst. 2 sliktos laika apstākļos uz Marijampoles-Kauņas šosejas pie Rudišķu ciema. Autobusam "Scania" nodarīti bojājumi.

Autobusā atradās 20 pasažieri - ne tikai Latvijas, bet arī Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Ukrainas valstspiederīgie.

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FlixBusScania

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