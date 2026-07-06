Pekinu šokēja lidmašīnas ietriekšanās debesskrāpī. Tagad Ķīna cenšas, lai par to aizmirstu
26. jūnijā pasauli pārsteidza lidmašīnas ietriekšanās Ķīnas galvaspilsētas Pekinas augstākajā debesskrāpī, spējot apiet vienu no pasaules stingrākajiem aviācijas kontroles režīmiem. Šis incidents atsauca atmiņā briesmīgos 2001. gada 11. septembra terora aktus ASV, kad islāmistu teroristi ietrieca nolaupītās pasažieru lidmašīnas Ņujorkas Dvīņu torņos, kā arī Pentagonā — taču komunistiskās Ķīnas reakcija bija cita, cenšoties panākt notikušā ātru aizmiršanu.
Sociālajos tīklos plaši publicētajos video bija redzams, kā maksimālās sastrēgumstundas laikā no 528 metru augstā 109 stāvu “CITIC Tower”, kas pazīstams arī kā “China Zun”, krīt lidmašīnas atlūzas, bet uz zemes redzama arī lidmašīnas astes daļa. Tiesa, tas parādījās tikai ārzemēs pieejamos sociālajos tīklos un medijos, pašā Ķīnā valdīja kapa klusums.
Pašas Ķīnas varas iestādes un plašsaziņas līdzekļi — ieskaitot Ķīnas nacionālo raidsabiedrību CCTV, kuras galvenā mītne atrodas turpat katastrofas rajonā — tajā dienā vispār neziņoja par notikušo. Tikai nākamās dienas pēcpusdienā parādījās skopa ziņa, ka “vienmotora divvietīga vieglā sporta lidmašīna lidojuma laikā sadūrās ar augstceltni”, bojā gājis pilots, bet notikuma vietā ievainoti 13 cilvēki, incidents “tiek izmeklēts”.
Kopš tā laika šie video plaši izplatījušies sociālajos tīklos ārpus kontinentālās Ķīnas. Pašā Ķīnā, meklējot frāzi “lidmašīnas avārija Pekinā” platformā “Weibo”, kas tiek uzskatīta par Ķīnas analogu platformai “X”, netika atrasti nekādi atbilstoši rezultāti. Lai gan sākotnēji sociālajos tīklos izplatījās fotogrāfijas un videomateriāli, daudzi no tiem drīz vien tika dzēsti. “Guadian” norāda, ka meklējot “Weibo” pēc atslēgvārdiem “China Citic Tower” vai citiem ar lidmašīnas avāriju saistītiem terminiem, 3. jūlijā tika atrasti tikai ar incidentu nesaistīti ieraksti. Savukārt meklēšana pēc frāzes “Lidmašīna ietriecās Citic tornī” deva tikai vienu atbilstošu ierakstu, kas publicēts 2. jūlijā: “Vissmieklīgākā ziņa, ko šodien dzirdēju... [Kāds] esot ietriecis lidmašīnu Citic ēkā... No kurienes jūs to izrāvāt? Nekas tāds nav noticis.”
Ēkā atrodas Ķīnas valsts konglomerāta “CITIC Group” un tehnoloģiju uzņēmuma “Alibaba” biroji. Apkaime ir viena no prestižākajām Pekinā, to bieži apmeklē ārvalstu diplomāti un citi ārzemnieki. Tikai dažu soļu attālumā atrodas vairāku valstu, tostarp Lielbritānijas vēstniecības, kā arī starptautisko finanšu institūciju – Pasaules Bankas un Starptautiskās finanšu korporācijas (IFC) – biroji Ķīnā.
Iespējams, Ķīnas varas iestādēm vislielāko satraukumu radījis jautājums par to, kā pilotam izdevās lidot virs stingri apsargātās galvaspilsētas, kur dzīvo liela daļa Komunistiskās partijas augstākās vadības un kur pat bezpilota lidaparātu izmantošana faktiski ir aizliegta, norāda CNN. Debesskrāpis atrodas aptuveni astoņu kilometru attālumā no valdības kompleksa, kur dzīvo Ķīnas līderis Sji Dzjiņpins.
Ķīnas varas iestādes ierasti ļoti ātri ievieš cenzūru vai veic pilnīgu informācijas blokādi uz jebkuru incidentu, ko tās uzskata par potenciālu draudu režīma stabilitātei. Ko brīnīties par lidmašīnu, ja Ķīnā mēdz “pazust” pat ministri, par kuru atbrīvošanu no amata un vēlāku notiesāšanu par dažādiem noziegumiem sabiedrība uzzina tikai pēc ilgāka laika. Kā piemērus var minēt 2023. gadā no publiskās skatuves pēkšņi pazudušos Ķīnas aizsardzības ministru Li Šanfu un ārlietu ministra Cjinu Ganu, turklāt Li 2026. gadā par korupciju tika notiesāts uz nāvi, eksekūciju atliekot uz diviem gadiem, sodu pēc tam paredzot aizstāt ar mūža ieslodzījumu.
Pagājušo ceturtdien Ķīnas varas iestādes paziņoja, ka pilots bija 66 gadus vecs vīrietis, kurš cieta no psihiskās veselības traucējumiem. Pekinas Čaojanas rajona administrācija, kuras teritorijā atrodas “CITIC Tower”, pavēstīja, ka šis 66 gadus vecais Liu bija šķīries, dzīvoja viens un 2024. gadā bija ieguvis pilota licenci. Incidenta dienas pēcpusdienā viņš pacēlās gaisā no lidostas Pekinas nomalē, un “patstāvīgā lidojuma laikā viņš novirzījās no noteiktās lidojuma zonas un zaudēja sakarus ar lidostu, pēc tam ietriecoties daudzstāvu ēkā un gūstot nāvējošus ievainojumus notikuma vietā”.
Varas iestādes norādīja, ka Liu cieta no hroniska bezmiega un satraukuma, kā arī savā dienasgrāmatā vairākkārt rakstījis par vēlmi “izbeigt savu dzīvi”. “Visaptverošajā izmeklēšanā secināts, ka šis bija personisku iemeslu izraisīts sabiedrības drošības apdraudējuma gadījums,” teikts paziņojumā.
Pēdējos gados Ķīnā notikusi virkne tā dēvēto “atriebības sabiedrībai” uzbrukumu – nāvējošu vardarbības aktu, ko pastrādājuši cilvēki, kurus, domājams, līdz galējam izmisumam novedušas personiskas problēmas. Varas iestādes par šādiem incidentiem ziņo nelabprāt, bet ja tomēr to dara, vainīgais parasti tiek raksturots kā izolēts un psihiski nestabils cilvēks, norāda "Guardian".