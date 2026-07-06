Lietuva 6. jūlijā svin Valsts dienu; pulksten 21 lietuvieši visā pasaulē kopīgi dziedās himnu
Lietuvā pirmdien, 6. jūlijā, svin Valsts dienu, pieminot 773. gadskārtu kopš karaļa Mindauga kronēšanas. Vakarā, tieši plkst. 21 pēc Lietuvas laika, cilvēki visā valstī un lietuvieši citur pasaulē kopīgi dziedās savas tēvzemes himnu.
Pusdienlaikā Viļņas Simona Daukanta laukumā pie prezidenta pils tiks uzvilkts Lietuvas karogs, bet vēlāk Viļņas katedrālē tiks noturēta Svētā Mise.
Vakarā, tieši plkst. 21 pēc Lietuvas laika, cilvēki visā valstī un lietuvieši citur pasaulē kopīgi dziedās savas tēvzemes himnu - Vinca Kudirkas 1898. gadā sarakstīto "Tautisko dziesmu". Šāda tradīcija tika iedibināta 2009. gadā, kad valstī tika plaši svinēta Lietuvas vārda tūkstošgade.
Tieši pirms valsts himnas dziedājuma tradicionāli tautu sveiks Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kurš šoreiz to darīs, apmeklējot skolēnu dziesmu svētkus Viļņā.
Ar valdnieka Mindauga vārdu pieņemts saistīt Lietuvas valstiskuma sākumu XIII gadsimtā. 1253. gada 6. jūlijā ar Romas pāvesta Inocenta IV svētību viņš tika kronēts un kļuva par pirmo un vienīgo karali Lietuvas vēsturē. Mindaugs veidoja tālaika Lietuvas politiskos, ekonomiskos un kultūras sakarus ar Eiropu, un vēsturnieki viņu uzskata par personību, kas ar savu mentalitāti, gara spēku un politisko stratēģiju apsteidzis savu laikmetu.
Mindauga kronēšanas diena tika svinēta jau starpkaru Lietuvā, bet pēc neatkarības atjaunošanas 6. jūlijs tika pasludināts par valsts svētku dienu un pirmo reizi svinēts 1991. gadā. 2003. gadā, atzīmējot kronēšanas 750. gadskārtu, Viļņā tika atklāts karaļa Mindauga piemineklis un viņa vārdā nosaukts tilts.