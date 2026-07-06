Neilgi pirms gaidāmā NATO samita ASV atkal atgriežas pie runām par Grenlandes pārņemšanu
Grenlandes nonākšana ASV kontrolē pašlaik ir vienīgais veids, kā risināt ilgtermiņa drošības riskus, kas saistīti ar šo ar Dānijai piederošo salu, svētdien paziņoja augsta ranga ASV amatpersona.
"Mēs joprojām uzskatām, ka tas ir labākais veids, kā apmierināt NATO aizsardzības vajadzības saistībā ar Grenlandi," viņš sacīja žurnālistiem pirms NATO samita, kas notiks otrdien un trešdien Turcijā. Tomēr, kā viņš piebilda, tiek izskatītas arī citas iespējas, lai gan viņš neprecizēja, kādas tās ir.
Amatpersona norādīja uz intensīvo jūras spēku darbību reģionā ap Grenlandi un teica, ka ASV prezidents Donalds Tramps meklē risinājumu, kas būtu spēkā arī pēc viņa prezidentūras beigām.
"Un šobrīd vienīgais risinājums, ko esam atraduši, ir Grenlandes nonākšana ASV pārziņā," teica amatpersona. Janvārī Tramps atkāpās no iepriekš vairākkārt paustajiem draudiem iegūt Grenlandi, neizslēdzot militāra spēka pielietošanu, kad Dānija un citi NATO sabiedrotie bija izrādījuši stingru pretestību.