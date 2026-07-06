Zemestrīcēs ievainoti aptuveni 16 740 cilvēku.
Pasaulē
Šodien 09:42
Venecuēlas traģēdijā upuru skaits dramatiski pieaug, tūkstošiem palikuši bez mājām
Venecuēlā pagājušonedēļ notikušajās divās zemestrīcēs bojāgājušo skaits ir pieaudzis līdz 3342 cilvēkiem, paziņoja Venecuēlas parlamenta spīkers Horhe Rodrigess.
Zemestrīcēs ievainoti aptuveni 16 740 cilvēku, un vēl tūkstošiem cilvēku ir pazuduši bez vēsts. Vairāk nekā 17 000 cilvēku palikuši bez pajumtes.
24. jūnija vakarā Venecuēlu netālu no piekrastes pilsētas Moronas satricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces. Tām sekoja simtiem pēcgrūdienu.