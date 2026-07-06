Venecuēlas traģēdijā upuru skaits dramatiski pieaug, tūkstošiem palikuši bez mājām
Foto: IMAGO/JNA Press
Zemestrīcēs ievainoti aptuveni 16 740 cilvēku.
Pasaulē

Venecuēlas traģēdijā upuru skaits dramatiski pieaug, tūkstošiem palikuši bez mājām

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Venecuēlā pagājušonedēļ notikušajās divās zemestrīcēs bojāgājušo skaits ir pieaudzis līdz 3342 cilvēkiem, paziņoja Venecuēlas parlamenta spīkers Horhe Rodrigess.

Venecuēlas traģēdijā upuru skaits dramatiski pieau...

Zemestrīcēs ievainoti aptuveni 16 740 cilvēku, un vēl tūkstošiem cilvēku ir pazuduši bez vēsts. Vairāk nekā 17 000 cilvēku palikuši bez pajumtes.

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