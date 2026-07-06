Traģiskajā BMW avārijā Viļņā bojāgājušais puisis - godalgots džudo sportists un vienīgais dēls ģimenē
Kļuvušas zināmas jaunas un skaudras detaļas par neseno traģēdiju Lietuvas galvaspilsētā, kur, 19 gadus vecai un iereibušai jaunietei nesavaldot automašīnu "BMW", dzīvību zaudēja divi pasažieri.
Kā vēsta portāls lrytas.lt, viens no bojāgājušajiem ir 21 gadu vecs puisis, kurš bijis daudzkārtējs Lietuvas jaunatnes džudo čempionātu medaļnieks un vienīgais bērns ģimenē.
Bojāgājušā identitāti un sportiskos sasniegumus medijiem apstiprinājuši viņa treneri, taču bojāgājušā jaunieša vārds publiski nav atklāts.
Pārtrauca sportot mācību dēļ
Pēc treneru teiktā, jaunietis bijis ļoti perspektīvs sportists, kura kontā ir godalgas Lietuvas U-18 džudo čempionātos un citi ievērojami sasniegumi.
Lai gan pēdējā laikā jaunietis profesionālo sportu bija iepauzējis, lai pilnvērtīgi pievērstos mācībām, viņš pavisam nesen bija sazinājies ar saviem treneriem, paužot vēlmi atgriezties un atsākt treniņus.
Māte atrodas šoka stāvoklī
Traģēdija ir milzīgs trieciens puiša ģimenei, jo viņš bija vienīgais bērns. Pēc traģiskās ziņas saņemšanas puiša māte smagā šoka stāvoklī tika nogādāta ārstniecības iestādē. "Viņa jau ir atgriezusies mājās, taču viņas stāvoklis ir ļoti smags. Viņš bija viņas vienīgais bērns, viņa ārkārtīgi pārdzīvo," medijiem atklāja treneris.
Jau vēstīts, ka avārija notika sestdien ap pulksten 4.20 Viļņā. Automašīnas "BMW 530e" vadītāja (dzimusi 2007. gadā) ceļa līkumā zaudēja kontroli pār spēkratu un ietriecās apgaismes stabā. Trieciena rezultātā automašīna pārlūza uz pusēm un aizdegās ar atklātu liesmu.
Notikuma vietā gāja bojā 2007. gadā dzimusi meitene un 2005. gadā dzimis puisis. Vadītāja guva traumas un tika nogādāta slimnīcā.
Autovadītājas organismā konstatētas 0,58 promiles alkohola. Policija, analizējot pilsētas videonovērošanas kameru ierakstus, izvirzījusi aizdomas, ka pirms avārijas, iespējams, notikušas ielu sacīkstes. Ir sākta pirmstiesas izmeklēšana.