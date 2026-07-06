Kārtējais terora akts Kijivā: Krievija ar raķetēm un droniem sagrauj dzīvojamos namus, ir upuri
Krievija naktī uz pirmdienu ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kijivai, nogalinot vismaz septiņus cilvēkus, paziņoja amatpersonas.
Podiļskas rajonā daļēji sabruka dzīvojamā ēka, paziņoja Kijivas pilsētas kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko. Darņicas rajonā tika bojātas vairākas daudzstāvu ēkas, un tiek uzskatīts, ka zem gruvešiem ir iesprostoti cilvēki.
Tkačenko paziņoja, ka pilsētas Darņicas rajonā uzbrukuma rezultātā trīs dažādās vietās ir bojāti daudzstāvu nami.
Russians struck a residential building in Kyiv— NEXTA (@nexta_tv) July 6, 2026
At least 9 people have been killed and 46 others injured, according to the latest reports. pic.twitter.com/4XoNPIdo9w
"Tās ir dzīvojamās ēkas. Vietas, kur cilvēki gulēja un dzīvoja savu ikdienas dzīvi," viņš teica.
Viena no Krievijas raķetēm trāpīja deviņstāvu dzīvojamajā mājā pilsētas Podiļskas rajonā, un ēka daļēji tika sagrauta. Kā paziņoja Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko, septiņi cilvēki gāja bojā, 24 tika ievainoti.
Kličko paziņoja, ka citā adresē, 21 stāvu ēkai trāpot atlūzām, notika daļēja sabrukšana starp trešo un ceturto stāvu.
Uzbrukumā, kas pirmdienas rītā vēl turpinās, tika izmantotas ballistiskās un spārnotās raķetes, kā arī droni.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau dažas stundas iepriekš bija brīdinājis par vēl vienu liela mēroga Krievijas uzbrukumu pilsētai. Pirmdienas uzbrukums notika dažas dienas pēc tam, kad pagājušajā nedēļā Kijivā Krievijas uzbrukumā gāja bojā vismaz 31 cilvēks.
Zelenskis svētdienas vakarā atkārtoti aicināja Rietumu partnerus stiprināt Ukrainas gaisa aizsardzību, jo īpaši piegādājot vairāk "Patriot" raķešu.