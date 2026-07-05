“Latvija mūs provocē!”, paziņo Krievijas Ārlietu ministrija
Latvijas plāni būvēt dronu rūpnīcu pie Krievijas robežas ir provokācija. To intervijā Krievijas ziņu aģentūrai “RIA Novosti” pavēstījis Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova vietnieks Mihails Galuzins.
“Latvijas provokatīvie plāni kopā ar Ukrainu būvēt pie Krievijas robežas bezpilota lidaparātu ražotni pilnībā iekļaujas Baltijas valstu ilgstoši īstenotajā naidīgajā politikā pret mūsu valsti,” paziņoja Galuzins. Protams, Krievija saviem kaimiņiem nekad neesot radījusi nekādus draudus, bet, viņaprāt, Baltijas valstu politiķi tikai īsteno savtīgus mērķus, cenšoties apgūt militārajiem izdevumiem paredzētos līdzekļus Eiropas Savienības militarizācijas kursa ietvaros un iegūstot lielāku ģeopolitisko nozīmi.
Vienlaikus viņš neaizmirsa piedraudēt Baltijas valstīm ar to, ka Maskavai, lūk, esot pilnīgi droši zināms, ka tās tiešā veidā palīdz Ukrainas armijai veikt triecienus Krievijas teritorijā. “Atgādinām, ka mūsu rīcībā ir pārbaudīti dati, kas liecina, ka Latvija un citas Baltijas valstis jau ir nodrošinājušas savus gaisa koridorus Ukrainas bezpilota lidaparātiem, kuri uzbruka mūsu valsts civilajai infrastruktūrai,” uzsvēra diplomāts, komentējot naftas nozares objektu regulāru uzliesmošanu Kremļa diktatora Vladimira Putina dzimtajā Sanktpēterburgā un Ļeņingradas apgabalā.
“To vēl tikai jāsāk būvēt. Protams, šī rūpnīca pilnībā atbilst likumīgiem Krievijas bruņoto spēku mērķiem, jo tā ražos ieročus, kas tiks izmantoti pret Krievijas bruņotajiem spēkiem,” paziņoja Koļesņiks.
Viņš arī apgalvoja, ka Baltijas valstu skaļie paziņojumi ir domāti krievu okupantu armijas uzmanības novēršanai no Ukrainas teritoriju sagrābšanas — lai “novērstu daļu uzmanības un spēku” Baltijas virzienā, kā arī uz Kaļiņingradas apgabalu, pret kuru, kā pastāvīgi bazūnē agresorvalstī, turpinās “provokācijas”.
Kulbergs jūnijā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski parakstīja abu valstu vienošanos par visaptverošu sadarbību aizsardzības jomā, nodrošinot Ukrainas pieredzes pārņemšanu gaisa telpas aizsardzībai pret dronu uzbrukumiem. Kā šodien skaidroja Kulbergs, minētais līgums paredz arī kopražošanu. Premjers ar aizsadzības ministru Robertu Melni esot vienojies, ka Latvija darīs visu, noņems politiskās barjeras, ieviesīs "zaļos koridorus", lai dronu ražotne atrastos Latvijas pierobežā. Kulbergs uzsvēra, ka Latgalē ir vajadzīga ekonomiskā aktivitāte, investīcijas un darbavietas. Viņš izteica cerību, ka "pirmais pamatakmeņa jautājums" tiks ielikts jau šogad.