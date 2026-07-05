Kārtējais muzejs Francijā šķiras no dārglietām vairāku miljonu eiro vērtībā
Francijā no juvelierim Renē Lalikam veltīta muzeja Lejasreinas departamentā svētdien nozagtas dārglietas vairāku miljonu eiro vērtībā.
Le musée Lalique a été la victime d’un cambriolage le 5 juillet au petit matin. La gendarmerie est intervenue et l’enquête va suivre son cours. L’établissement sera fermé dans les jours à venir afin de prévoir une réouverture en toute sécurité.— Musée Lalique (@Musee_Lalique) July 5, 2026
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Viens vai vairāki zagļi ielauzās muzejā ap plkst. 5.30 (plkst. 6.30 pēc Latvijas laika) un devās taisnā ceļā uz telpu, kur atradās dārglietas, ziņu aģentūrai AFP atklāja izmeklēšanai pietuvināts avots.
"Tika nozagti apmēram divdesmit juvelierizstrādājumi. Zaudējumu apmērs pašlaik tiek novērtēts, taču tas varētu sasniegt vairākus miljonus eiro, visticamāk, tuvu četriem miljoniem," teica avots.
Muzejs savā tīmekļa vietnē paziņoja, ka zādzības dēļ tas būs slēgts vairākas dienas.
Muzejs, kas veltīts jūgendstila un "Art Deco" juvelierim un stikla māksliniekam Renē Lalikam, tika atvērts 2011. gadā.