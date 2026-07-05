Irānas augstākais vadonis Modžtaba Hameneji neparādās "Gadsimta bērēs", miljoniem atvadoties no viņa tēva
Irānas augstākais līderis Modžtaba Hameneji svētdien tā arī neparādījās atvadās no sava tēva, ilggadējā ajatollas Ali Hameneji, Irānā notiekot vērienīgākajām bērēm kopš 1989. gada, kad gandrīz visu valsti paralizēja pašreizējās Irānas Islāma Republikas dibinātāja Ruhollāha Homeini bēres.
Kopš 1989. gada Irānā valdījušais Ali Hameneji tika likvidēts Izraēlas uzlidojumā Teherānai šā gada 28. februārī, kad sākās Izraēlas un ASV uzbrukums Irānai. Ajatollas bēres ilgu laiku nevarēja sarīkot cerēti vērienīgi sakarā ar karadarbību.
Ali Hameneji pārējie trīs dēli Masuds, Mostafa un Meisams svētdien piedalījās bēru ceremonijā kopā ar daudzām amatpersonām, tostarp Irānas prezidentu Masūdu Pezeškiānu un Revolucionārās gvardes vadītāju Ahmadu Vahidi.
Joprojām izskan visdažādākās runas par Modžtabas Hameneji veselības stāvokli, jo viņš nav publiski redzēts kopš iecelšanas amatā marta sākumā. Uzskata, ka viņš varētu būt smagi ievainots tēvu nogalinājušajos gaisa triecienos.
Oficiālā atvadu ceremonija piektdien, un nākamās nedēļas laikā piemiņas pasākumi paredzēti gan Irānā, gan Irākā. Irānas varasiestādes lēš, ka bērēs piedalīsies no 12 līdz 20 miljoniem cilvēku, un tās jau nodēvētas par “gadsimta bērēm”. Jāpiebilst, ka ajatollas Ruhollāha Homeini izvadīšanā 1989. gada jūnijā piedalījās apmēram 10 miljoni irāņu jeb viena sestdaļa no toreizējā valsts iedzīvotāju skaita. Ali Hameneji kļuva par Homeini mantinieku.
Svētdienā, kas valsti pasludināta par brīvdienu, Hāmeneji zārks novietots Teherānas Lielajā Mosallas reliģiskajā kompleksā, pēc tam to sagatavos pirmdien paredzētajai bēru procesijai cauri galvaspilsētai.
Sēru pasākuma laikā izskanējuši aicinājumi nogalināt ASV prezidentu Donaldu Trampu un Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu. Dzejnieks Mohammads Rasuli, uzstājoties ar dzejas lasījumu pirms lūgšanām, paziņoja, ka “Trampa nogalināšana ir mūsu pienākums”. Viņš mudināja klātesošos skandēt saukļus “Nāvi Amerikai!” un “Nāvi Izraēlai!”.
Ceremonijas ir rūpīgi organizētas, un Modžtabas Hameneji neierašanās notiek laikā, kad pastāv bažas, ka Izraēla varētu vēlēties nogalināt arī viņu.
Trauslais pamiers starp karojošajām valstīm pagaidām tiek ievērots, kamēr turpinās sarunas par pastāvīgu miera vienošanos, lai gan puses brīdinājušas, ka nepieciešamības gadījumā ir gatavas atsākt karadarbību. Ziņu vietne “Axios” citēja Trampa sestdien teikto, ka miera sarunas uz nedēļu apturētas sakarā ar ajatollas bērēm, kaut gan ASV būtu varējušas visu Irānas vadību likvidēt ar “vienu triecienu”. “Taču mēs to nedarīsim, jo tad mums vairs nebūtu, ar ko sarunāties,” teicis Tramps.
Tramps arī paudis pārsteigumu par irāņu sērām, jo bija domājis, ka vietējie ajatollu neieredz. “Varbūt tās ir viltus asaras,” teica Tramps.
Pēc bēru gājiena Teherānā Hameneji zārku 7. jūlijā nogādās Komā, savukārt 8. jūlijā uz nozīmīgu šiītu svētvietu kaimiņvalstī Irākā, bet 9. jūlijā viņš tiks apbedīts savā dzimtajā pilsētā Mešhedā Irānas ziemeļaustrumos.