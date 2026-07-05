Šausmu skats! Mazs puika ar automašīnu ietriecas Taizemes mūku gājienā, daudzi zaudējuši dzīvību. VIDEO
Vismaz desmit budistu mūku gāja bojā, bet vēl vairāki citi guvuši ievainojumus, kad Taizemē mūku gājienā ietriecās automašīna, kur pie stūres sēdēja 11 gadus vecs puika.
Ceturtdien notikušās tTraģēdijas brīdī 35 mūki un pieci viņu sekotāji Mukdahanas provincē devās svētceļojumā. Pieci mūki gāja bojā sadursmes vietā, pārējie zaudēja dzīvību slimnīcā.
Policija pavēstīja, ka zēns bija bez atļaujas sēdies pie vecākiem piederošā pikapa stūres, braukšanas gaitā zaudēja kontroli pār transportlīdzekli un ietriecās mūku grupā. Policijas ģenerālmajors Pairodžs Taiputsa pavēstīja, ka saskaņā ar sākotnējo informāciju zēnam esot īpašas vajadzības, taču sīkāka informācija pagaidām nav pieejama. Pirms sēšanās pie stūres puika bijis viens mājās, jo sliktas pašsajūtas dēļ nebija devies uz skolu. Kad zēna aizbildņi pamanīja automašīnas pazušanu, viņi par to informēja policiju.
Mukdahanas slimnīca aicinājusi steidzami ziedot asinis, lai palīdzētu cietušajiem mūkiem, no kuriem dažu stāvoklis ir kritisks.
BBC vēsta, ka kāds procesijas dalībnieks stāstīja, ka tieši pirms sadursmes bija skandējis meditācijas mantru, un tad sākās šausmas. “Es redzēju, kā mums tuvojas zēna vadītais pikaps... Tad pēkšņi tas sāka drāzties lielā ātrumā un ietriecās mūsu pulkā,” viņš stāstīja. “Par laimi, man un vēl vienam mūkam izdevās laikus palēkt malā. Pirmie deviņi kolonnā ejošie mūki izdzīvoja, bet pārējie pēc trieciena tika sviesti gaisā.”
Publiski reliģiski gājieni valstī ir ierasta parādība, un to laikā ļaudis bieži pasniedz mūkiem ziedojumus, šādi izrādot savu cieņu.