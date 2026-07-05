Liesmās Eiropas dienvidrietumi: trijās valstīs plosās meža ugunsgrēki
Francijā, Spānijā un Portugālē plosās plaši meža ugunsgrēki, cīņā ar kuriem iesaistīti simtiem ugunsdzēsēju. Aptuvenā ugunsgrēku skartā platība trīs valstīs ir 17 000 hektāru.
Jūnijā Eiropu skāra viens no lielākajiem karstuma viļņiem, un meteorologi prognozē, ka trīs valstīs arī šodien vietām gaisa temperatūra pietuvosies 40 grādiem pēc Celsija.
Francijas iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess norādīja, ka ikgadējā vasaras mežu ugunsgrēku sezona ir sākusies mēnesi agrāk.
Spānijas Kostabravas reģionā divu dienu laikā liesmas nopostījušas vairāk nekā 2200 hektāru lielu platību.
Francijā aptuveni 40 kilometrus uz austrumiem no Perpiņānas izdeguši vairāk nekā 1000 hektāri. Cīņā ar šo ugunsgrēku iesaistīti gandrīz 600 ugunsdzēsēju. Reģionā slēgti ceļi.
Vēl aptuveni 300 ugunsdzēsēji cīnās ar ugunsgrēku Droma departamentā, Francijas dienvidaustrumos.
Portugālē avārijas dienesti paziņoja, ka viņiem izdevies ierobežot 80% no meža ugunsgrēka, kas izpostījis aptuveni 13 000 hektāru mežu un krūmāju valsts ziemeļos. Kāda Portugāles amatpersona ziņu aģentūrai AFP pastāstīja, ka cīņā ar šo ugunsgrēku, kas izcēlās ceturtdien, iesaistīti 1200 ugunsdzēsēju.
Pēc Portugāles lūguma Spānija un Itālija nosūtījušas papildspēkus un specializētās lidmašīnas liesmu dzēšanai.