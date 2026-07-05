Slovākijā izgāzies referendums par to, vai visu mūžu uzturēt augstākās amatpersonas
Slovākijā referendums, kurā pilsoņiem sestdien cita starpā bija jālemj, vai saglabāt mūža renti augstākajām valsts amatpersonām, uzskatāms par nenotikušu vēlētāju zemās aktivitātes dēļ.
Referendumā, kurā vēlētājiem tika arī jautāts, vai atjaunot īpašo prokuratūru smago noziegumu un korupcijas izmeklēšanai, piedalījās tikai 16,1% vēlētāju, liecina rezultāti pēc balsu saskaitīšanas 99,5% iecirkņu.
Lai referendums tiktu uzskatīts par notikušu, tajā bija jāpiedalās vismaz 50% vēlētāju. Līdz šim Slovākijā bijis tikai viens veiksmīgs referendums - 2003. gada tautas nobalsošana par iestāšanos Eiropas Savienībā (ES). Visi pārējie referendumi bijuši neveiksmīgi vēlētāju zemās aktivitātes dēļ.
Saskaņā ar pašreizējo likumu premjerministri un parlamenta spīkeri, kas amatā aizvadījuši vismaz divus pilnvaru termiņus, saņem mūža renti, kas līdzinās parlamenta deputāta algai.
Mūža rente bijušajām augstākajām valsts amatpersonām tika ieviesta pēc 2024. gada atentāta mēģinājuma pret premjerministru Robertu Fico. Pirms tam šāda pensija tika garantēta vienīgi bijušajiem prezidentiem.
2024. gadā parlaments atbalstīja arī Fico vadītās koalīcijas ierosinājumu likvidēt īpašo prokuratūru organizētās noziedzības un korupcijas izmeklēšanai. Valdība likvidēja arī policijas vienību, kas izmeklēja šādus noziegumus. Šis lēmums tika asi kritizēts gan pašu mājās, gan ārvalstīs, un tūkstošiem slovāku izgāja ielās, lai pret to protestētu.
Daudzi no Fico līdzgaitniekiem bijuši iesaistīti korupcijas skandālos.