Ķīna un Krievija rīkos kopīgas jūras spēku mācības.
Pasaulē
Šodien 12:43
Pekina un Maskava turpina tuvināšanos: gaidāmas kopīgas jūras spēku mācības
Ķīna un Krievija šomēnes rīkos ikgadējās kopīgās jūras spēku mācības ūdeņos un gaisa telpā pie Cjindao, Ķīnas Šaņdunas provincē, paziņojusi Ķīnas Aizsardzības ministrija.
Abas valstis piedalīsies militārajās mācībās "Joint Sea-2026", un "pēc mācībām daļa abu pušu spēku veiks kopīgas jūras patruļas attiecīgajos Klusā okeāna rajonos," teikts ministrijas paziņojumā. Cik daudz karavīru, kuģu un lidmašīnu piedalīsies manevros, netiek atklāts.
Mācības notiek aptuveni divus mēnešus pēc Krievijas diktatora Vladimira Putina vizītes Ķīnā.
Putins tolaik teica, ka abu valstu attiecības ir sasniegušas "bezprecedenta augstu līmeni", savukārt Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins runāja par nelokāmu partnerību.
Pekina un Maskava rīko "Joint Sea" mācības kopš 2012. gada, un pagājušā gada mācībām netālu no Krievijas austrumu ostas Vladivostokas arī sekoja kopīgas patruļas Klusā okeāna reģionā.