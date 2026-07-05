Tramps vienā dienā sazvanās gan ar Zelenski, gan Putinu: ASV svētkos notiek svarīgas sarunas par Ukrainu
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien sazvanījies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Zelenskis platformā "X" pavēstīja, ka sazvanījies ar Trampu, lai apsveiktu viņu ASV neatkarības 250. gadadienā, un viņi pārrunājuši arī situāciju Ukrainas frontē.
"Mums bija ļoti laba telefonsaruna. (..) Mēs esam pateicīgi Savienotajām Valstīm par visu saņemto palīdzību, sākot no "Javelin" un "Patriot" raķetēm līdz politiskajam atbalstam, un mēs ļoti augstu vērtējam to, ka Amerika mūs atbalsta mūsu neatkarības aizstāvēšanā," norādīja Zelenskis.
"Pastāv reāla iespēja izbeigt šo karu, un izšķiroša nozīme būs Amerikas apņēmībai. Mēs vienojāmies turpināt sarunas klātienē NATO samitā Ankarā," sestdienas vakarā paziņoja Ukrainas prezidents.
Pretrunā ar ierasto praksi Baltais nams neizplatīja nekādu paziņojumu par šo sarunu, pat vairākas stundas pēc tās.
Kremlis paziņoja, ka arī Putins sazvanījies ar Trampu, un apsveicis viņu ASV neatkarības 250. gadadienā.
Putina ārpolitikas padomnieks Jurijs Ušakovs raksturoja šo sarunu kā konstruktīvu un norādīja, ka, neskaitot karu Ukrainā, abi līderi apsprieduši arī ASV konfliktu ar Irānu.
Sarunā Putins apgalvojis, ka Krievijai izdevies ieņemt Kostjantiņivku, Doneckas apgabalā. Kijiva noliedz, ka šī stratēģiski svarīgā pilsēta būtu nonākusi Krievijas armijas kontrolē.