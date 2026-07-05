Karogi, pūļi un debesis uguņos: ASV 250. gadadienas svinības
Pēc gandrīz divu stundu aizkavēšanās, ko izraisīja vētra, ASV prezidents Donalds Tramps sestdien valsts neatkarības 250. gadadienai veltītajā runā aicināja ...
FOTO: ASV nosvin neatkarības 250. gadadienu ar vētru, Trampa runu un iespaidīgu uguņošanu
Pēc gandrīz divu stundu aizkavēšanās, ko izraisīja vētra, ASV prezidents Donalds Tramps sestdien valsts neatkarības 250. gadadienai veltītajā runā aicināja uz patriotismu, brīdināja par komunisma draudiem un uzskaitīja savus sasniegumus.
Prezidents pateicās cilvēkiem par pacietību un uzsvēra, ka bijis gatavs runāt kaut vienam cilvēkam četros no rīta. "Mūs nekas nevar atturēt," uzsvēra Tramps.
Ekstrēms karstums un vētras izjauca Neatkarības dienas svinības vairākos štatos. Pasākumi tika atcelti Hārtfordā, Konektikutas štatā, un Harisbērgā un Vilksberā, Pensilvānijas štatā. Bostonā, Ņujorkā un Pitsburgā pasākumu laiks tika pārcelts, pielāgojoties laikapstākļiem.
Vašingtonā svelmi nomainīja spēcīgs vējš, pērkons un zibens, kā dēļ nācās uz laiku evakuēt Nacionālo aleju, kur visas dienas gaitā notika dažādi svētku pasākumi. Cilvēki tika aicināti atstāt parku un meklēt patvērumu tuvējos muzejos un citās sabiedriskajās ēkās. Vēlāk Nacionālā aleja atkal tika atvērta, un Tramps teica 40 minūšu garu runu, kurai sekoja vērienīga uguņošana. Saskaņā ar organizatoru sniegto informāciju, no desmit vietām bija plānots izšaut 850 000 uguņošanas raķešu.
"Komunisms ir zaudētājs, un tāds tas vienmēr paliks. Komunistiskā sistēma ir amerikāņu sistēmas pretmets, un komunistiskā sistēma nekad nav darbojusies," savā runā sacīja Tramps. "Mēs vēlamies šādu draudu apturēt nekavējoties, vēl pirms tas sākas. Tas ir kā vēzis - tas ir jāizgriež, un tas jādara ātri."
Tramps pēdējā laikā arvien biežāk izmanto terminu "komunisms", lai kritizētu kreisā spārna Demokrātu partijas politiķus, lai gan sestdien savā runā konkrēti viņus nepieminēja.
Prezidents uzskaitīja ASV sasniegumus - uzvaras karos, nolaišanos uz Mēness un Raitu brāļu pirmo kontrolēto lidojumu ar lidmašīnu, kurai bija dzinējs, kā arī cildināja ASV valsts pārvaldes sistēmu kopumā.
Taču viņš arī aicināja Kongresu pieņemt iesaldētos likumprojektus, kas ierobežotu balsošanu pa pastu un noteiktu, ka amerikāņiem, reģistrējoties vēlēšanām, ir jāuzrāda pilsonību apliecinošs dokuments. Viņš arī apgalvoja, ka ASV ir iznīcinājušas Irānas bruņotos spēkus un godināja kara veterānus, kā arī runāja par saviem centieniem aizstāvēt ASV Konstitūcijas otro grozījumu - tiesības nēsāt ieročus.
Komentējot Trampa runu, vairāki mediji norādīja, ka tā bija veidota priekšvēlēšanu kampaņas stilā, sapludinot patriotismu ar partiju politiku.