Tramps bērnu raidījumā sāk spriest, kā izskatītos peldbiksēs; neveikli kļūst pat “Fox News” vadītājai
Bērnu grāmatas lasīšanai Baltajā namā bija jābūt sirsnīgam un patriotiskam brīdim, taču ASV prezidenta Donalda Trampa improvizētie komentāri ātri vien pārvērta to par neveiklu televīzijas mirkli.
Tramps piedalījās ASV otrās lēdijas Ušas Vansas tiešsaistes raidījumā “Storytime with the Second Lady”, kurā viesi lasa bērnu grāmatas. Šoreiz tika lasīta grāmata “Presidents Play!”, kurā attēloti ASV prezidenti dažādās sporta un atpūtas nodarbēs.
Runājot par Baltā nama atpūtas iespējām, tostarp āra baseinu, kas ierīkots Džeralda Forda prezidentūras laikā, Tramps atzina, ka to neizmanto. “Nezinu, vai es labi izskatītos peldbiksēs. Man sen nav bijušas peldbikses. Esmu pārāk aizņemts,” sacīja ASV prezidents.
Trump: I don't know if I look good in a bathing suit. I haven't had a bathing suit in a long time pic.twitter.com/qxLK6DXjqa— FactPost (@factpostnews) July 3, 2026
Šis fragments vēlāk tika demonstrēts “Fox News” raidījumā “The Ingraham Angle”, kur tā vadītāja Laura Ingrema neslēpa neērtības sajūtu. “Tas bija mazliet neērti,” viņa noteica, reaģējot uz Trampa izteikumiem.
Ingrema arī pievērsa uzmanību Ušas Vansas sejas izteiksmei, norādot, ka tā it kā vēstījusi: “Labi, uz kurieni tas tagad virzās?”
Peldbikšu komentārs nebija vienīgais brīdis, kas piesaistīja uzmanību. Runājot par bijušo ASV prezidentu Viljamu Hovardu Taftu, kurš vēsturē zināms kā smagākais ASV prezidents, Tramps pajokoja, ka viņam jāuzmanās, lai šo rekordu nepārspētu. Vienlaikus viņš aicināja skatītājus uzturēt sevi labā fiziskajā formā.
Raidījuma laikā Tramps komentēja arī citu bijušo prezidentu izskatu un sportiskās spējas. Viņš slavēja Ronalda Reigana fizisko formu, Džonu F. Kenediju nosauca par “otro izskatīgāko prezidentu”, bet par Baraka Obamas basketbola prasmēm izteicās skeptiski.
Lai arī raidījuma formāts paredzēts bērnu lasītprasmes veicināšanai, Trampa uzstāšanās sociālajos tīklos un medijos izpelnījusies uzmanību tieši negaidīto atkāpju un pašironisko komentāru dēļ.