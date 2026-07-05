Tramps bērnu raidījumā sāk spriest, kā izskatītos peldbiksēs; neveikli kļūst pat “Fox News” vadītājai
Foto: scanpix
ASV prezidents Donalds Tramps jau atkal nonācis neveiklā situācijā.
Pasaulē

Tramps bērnu raidījumā sāk spriest, kā izskatītos peldbiksēs; neveikli kļūst pat “Fox News” vadītājai

Santa Hincenberga

Jauns.lv

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Bērnu grāmatas lasīšanai Baltajā namā bija jābūt sirsnīgam un patriotiskam brīdim, taču ASV prezidenta Donalda Trampa improvizētie komentāri ātri vien pārvērta to par neveiklu televīzijas mirkli.

Tramps bērnu raidījumā sāk spriest, kā izskatītos ...

Tramps piedalījās ASV otrās lēdijas Ušas Vansas tiešsaistes raidījumā “Storytime with the Second Lady”, kurā viesi lasa bērnu grāmatas. Šoreiz tika lasīta grāmata “Presidents Play!”, kurā attēloti ASV prezidenti dažādās sporta un atpūtas nodarbēs.

Runājot par Baltā nama atpūtas iespējām, tostarp āra baseinu, kas ierīkots Džeralda Forda prezidentūras laikā, Tramps atzina, ka to neizmanto. “Nezinu, vai es labi izskatītos peldbiksēs. Man sen nav bijušas peldbikses. Esmu pārāk aizņemts,” sacīja ASV prezidents.

Šis fragments vēlāk tika demonstrēts “Fox News” raidījumā “The Ingraham Angle”, kur tā vadītāja Laura Ingrema neslēpa neērtības sajūtu. “Tas bija mazliet neērti,” viņa noteica, reaģējot uz Trampa izteikumiem.

Ingrema arī pievērsa uzmanību Ušas Vansas sejas izteiksmei, norādot, ka tā it kā vēstījusi: “Labi, uz kurieni tas tagad virzās?”

Peldbikšu komentārs nebija vienīgais brīdis, kas piesaistīja uzmanību. Runājot par bijušo ASV prezidentu Viljamu Hovardu Taftu, kurš vēsturē zināms kā smagākais ASV prezidents, Tramps pajokoja, ka viņam jāuzmanās, lai šo rekordu nepārspētu. Vienlaikus viņš aicināja skatītājus uzturēt sevi labā fiziskajā formā.

Raidījuma laikā Tramps komentēja arī citu bijušo prezidentu izskatu un sportiskās spējas. Viņš slavēja Ronalda Reigana fizisko formu, Džonu F. Kenediju nosauca par “otro izskatīgāko prezidentu”, bet par Baraka Obamas basketbola prasmēm izteicās skeptiski.

Lai arī raidījuma formāts paredzēts bērnu lasītprasmes veicināšanai, Trampa uzstāšanās sociālajos tīklos un medijos izpelnījusies uzmanību tieši negaidīto atkāpju un pašironisko komentāru dēļ.

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