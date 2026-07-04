Putins zaudē kontroli pār eliti - Krievijā arvien skaļāk runā par sakāvi
Krievijā arvien biežāk publiski izskan kritika par prezidenta Vladimira Putina īstenoto politiku, kas vēl pavisam nesen bija gandrīz neiedomājama, raksta ASV izdevums "The Hill".
Izdevums norāda, ka neapmierinātību veicina ekonomiskās grūtības, degvielas deficīts, inflācijas pieaugums, Ukrainas triecieni Krievijas enerģētikas infrastruktūrai, kā arī lielie Krievijas armijas zaudējumi karā pret Ukrainu.
Bijušais Krievijas enerģētikas ministra vietnieks un opozicionārs Vladimirs Milovs, kurš pašlaik dzīvo trimdā, uzskata, ka situācija valstī strauji pasliktinās. "Tas, ko mēs pašlaik redzam, ir krīze. Arvien straujāk publiski tiek atzīts, ka valsts ir nonākusi nopietnās grūtībās," viņš sacīja.
"The Hill" norāda, ka īpaši zīmīgi ir atsevišķu Krievijas valdošās elites pārstāvju izteikumi. Viens no tiem ir "Sberbank" vadītājs Germans Grefs, kurš Putina pirmo divu prezidentūras termiņu laikā bija Krievijas ekonomikas ministrs un joprojām tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem valsts ekonomikas pārstāvjiem.
Komentējot Krievijas ekonomisko situāciju, Grefs nesen paziņoja, ka pēc iespējas ātrāka karadarbības izbeigšana pašlaik ir galvenā prioritāte. "Es nedomāju, ka šobrīd ir kaut viens cilvēks, kuru uztrauktu kas vairāk par iespējami ātrāku karadarbības izbeigšanu. Tas ir acīmredzami," viņš sacīja.
Papildu spiedienu uz Kremli rada arī Ukrainas panākumi tālas darbības bezpilota lidaparātu un raķešu tehnoloģiju attīstībā. Ukrainas triecieni arvien biežāk skar mērķus okupētajā Krimā un Krievijas teritorijā, radot ne tikai materiālus zaudējumus, bet arī psiholoģisku ietekmi.
Izdevums raksta, ka kara sekas arvien vairāk izjūt arī Krievijas iedzīvotāji, kuri saskaras ar degvielas piegāžu traucējumiem, cenu kāpumu, rindām degvielas uzpildes stacijās un biežāk atsakās no atpūtas Krimā.Vienlaikus analītiķi pieļauj, ka Vladimirs Putins, visticamāk, saņem izkropļotu informāciju par reālo situāciju frontē. Kā piemērs tam minēta nesen noplūdusi Krievijas Aizsardzības ministrijas karte, kurā kā "ieņemtas" bija atzīmētas apdzīvotās vietas, kas patiesībā joprojām atradās pilnīgā Ukrainas spēku kontrolē.