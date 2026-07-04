Traģiska avārija autosacīkstēs Lietuvā: sacīkšu auto ietriecas skatītājos, bojā gājis tēvs, dēls smagi cietis
Sestdien, 4. jūlijā, Lietuvā, "Nemuno žiedas" trasē Kačerģinē, Baltijas autošosejas čempionāta (BaTCC) posma laikā noticis traģisks negadījums. Sacīkšu auto izlidojot no trases un ietriecoties skatītāju zonā, dzīvību zaudējis vīrietis, bet viņa dēls ar smagām traumām nogādāts slimnīcā.
Negadījums notika ap plkst. 11.50, kad GT divīzijas dalībnieki aizvadīja sacensību pēdējo apli. Lietus apstākļos sportista Aivara Remeikas vadītā sacīkšu automašīna "Cupra" bremzēšanas zonā izbrauca no trases un ietriecās skatītāju zonā pie vecās trases posma, kur atradās aiz metāla vārtiem sapulcējušies līdzjutēji.
Pēc aculiecinieku teiktā, tieši metāla vārti pēc trieciena nāvējoši ievainoja vienu no skatītājiem, bet otru smagi traumēja. Lietuvas mediji vēsta, ka cietušie bija vienas ģimenes locekļi no Ķēdaiņiem – bojā gāja tēvs, bet dēls nogādāts slimnīcā.
Notikuma vietā strādāja divas Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes un policija. Kā ziņoja notikuma vietā esošais žurnālists Žilvins Pekarsks, smagi ievainotajam vīrietim pirmo palīdzību nekavējoties sniedza gan mediķi, gan NATO karavīri. Sirds masāža, pēc sākotnējās informācijas, tika veikta aptuveni pusstundu.
Sacensību organizatori pēc traģēdijas paziņoja par sacīkšu pārtraukšanu. Savukārt automašīnas vadītājs negadījumā nav cietis. Lietuvas policija sākusi pirmstiesas izmeklēšanu par nonāvēšanu aiz neuzmanības.