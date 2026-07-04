Zelenskis: Pasaule no Ukrainas gaida uzvaru pār Krievijas mērgļiem
Ukraina, neraugoties uz ievērojami mazākiem resursiem nekā Krievijai, ir spējusi sasniegt būtiskus panākumus kaujas laukā, vizītes laikā Odesā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Atklāti sakot, mums ir mazāk līdzekļu un resursu, tomēr ukraiņi ir sasnieguši daudz nozīmīgākus rezultātus, ar kuriem var patiesi lepoties. Un pats galvenais – viņiem ir visas tiesības lepoties ar sevi," sacīja Zelenskis.
Pēc viņa teiktā, ukraiņi aizstāv savu valsti, un tieši tāpēc viņus ciena visā pasaulē. "Ikviena godīga sirds pasaulē no Ukrainas gaida tikai vienu, lai mēs beidzot sakautu tos Krievijas neliešus," uzsvēra Ukrainas prezidents.
Zelenskis arī norādīja, ka Ukraina ir sasniegusi tādu tehnoloģiski modernu ieroču ražošanas jaudu, kas ilgtermiņā varētu pārsniegt Krievijas iespējas.
Viņš uzsvēra, ka valsts ievērojami paplašina aizsardzības rūpniecības kapacitāti, īpašu uzmanību pievēršot dažādu veidu bezpilota lidaparātu, sauszemes robotizēto sistēmu, raķešu, radioelektroniskās cīņas līdzekļu un citas militārās tehnikas izstrādei un ražošanai.
Prezidents piebilda, ka devis uzdevumu Ukrainas Ārlietu ministrijai un Aizsardzības ministrijai ciešāk sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, lai piesaistītu papildu finansējumu aizsardzības rūpniecības attīstībai.